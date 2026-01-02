मेरठ में शॉप्रिक्स माल के सामने शराब पीकर भिड़े दो पक्ष, मारपीट में एक युवक का फटा सिर
मेरठ के दिल्ली रोड स्थित शाप्रिक्स मॉल के सामने शराब पीकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। विपिन और गणपत के गुटों के बीच हुए इस झगड़े में लाठी-डंडे चले, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ । दिल्ली रोड पर शाप्रिक्स माल के सामने शराब पीकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे मिले। इससे अफरा-तफरी मच गई। मारपीट में एक युवक का सिर फट गया, जबकि दूसरा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में ले लिया है।
शाप्रिक्स माल के सामने घाट निवासी विपिन की चाय की दुकान है। इस पर देर रात तक लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। गुरुवार देर शाम यहां शराब पीकर विपिन व गणपत पक्ष में झगड़ा हो गया। गणपत ने फोन कर स्वजन को सूचना दी। इसके बाद बाइक व स्कूटी पर 10-15 युवक हाकी डंडे लेकर आए। उन्होंने आते ही विपिन व उसके साथियों पर हमला बोल दिया।
दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इसमें मोहन व विपिन को चोट आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने विपिन, सचिन, मोहन व गणपत को हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। चारों का पुलिस ने डाक्टरी परीक्षण कराया। चौकी प्रभारी महाराज सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी की जा रही है। आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
