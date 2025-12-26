गम में बदलीं शादी की खुशियां, मेरठ-करनाल हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला; दो की मौत 

जागरण संवाददाता, मेरठ। मेरठ-करनाल हाईवे पर गुरुवार देर रात कंकरखेड़ा में बरात में शामिल होकर वापस लौट रहे तीन किशोर को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। तीनों किशोर को ट्रक लगभग 20 मीटर तक घसीटता ले गया। बुरी तरह कुचलने से दो किशोरों की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। आरोपित चालक ट्रक लेकर फरार हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सरधना के ग्राम पोहली निवासी लीलू के बेटे शिवा की गुरुवार को बरात कंकरखेड़ा के मार्शल पिच के पास स्थित एमएमजी बैंक्वेट हाल में गई थी। बरात में शामिल होकर गांव के ही आशू, आदी व वेदू निवासी हापुड़ बाइक से रात 11.30 बजे घर लौट रहे थे। तीनों ने ही हेलमेट नहीं पहना था।