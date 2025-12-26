Language
    गम में बदलीं शादी की खुशियां, मेरठ-करनाल हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला; दो की मौत 

    By Lokesh Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:50 PM (IST)

    मेरठ-करनाल हाईवे पर कंकरखेड़ा में बारात से लौट रहे तीन किशोरों को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे दो की मौके पर ही मौत हो गई और तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गय ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। मेरठ-करनाल हाईवे पर गुरुवार देर रात कंकरखेड़ा में बरात में शामिल होकर वापस लौट रहे तीन किशोर को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। तीनों किशोर को ट्रक लगभग 20 मीटर तक घसीटता ले गया। बुरी तरह कुचलने से दो किशोरों की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। आरोपित चालक ट्रक लेकर फरार हो गया।

    सरधना के ग्राम पोहली निवासी लीलू के बेटे शिवा की गुरुवार को बरात कंकरखेड़ा के मार्शल पिच के पास स्थित एमएमजी बैंक्वेट हाल में गई थी। बरात में शामिल होकर गांव के ही आशू, आदी व वेदू निवासी हापुड़ बाइक से रात 11.30 बजे घर लौट रहे थे। तीनों ने ही हेलमेट नहीं पहना था।

    इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि मेरठ-करनाल मार्ग पर तीनों जब ड्रीम सिटी के सामने पहुंची तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक व उस पर तीनों किशोर को ट्रक घसीटता ले गया और कुचलते हुए फरार हो गया। आदी व वेदू की मौके पर ही मौत हो गई। घायल आशू को शीला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।