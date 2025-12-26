Language
    अब मेरठ से राजधानी जाना हुआ महंगा, रेलवे ने किराये में इजाफे की नई लिस्ट की जारी

    By Om Bajpai Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:51 PM (IST)

    रेलवे ने मेरठ से चलने वाली प्रमुख ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया है। वंदे भारत, शालीमार, नौचंदी, उज्जैनी और योगा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में 10 से 20 रुपय ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। रेलवे द्वारा बढ़े किराए की दरें लागू हो गई हैं। मेरठ से जाने वाली प्रमुख ट्रेनों का किराया 10 से 20 रुपये बढ़ा हैं। मेरठ से अयोध्या जाने के लिए वंदेभारत का चेयर कार का किराया अब 1615 रुपये हो गया है। वहीं एग्जक्यूटिव श्रेणी का किराया 2915 रुपये हो गया है। चेयर कार का किराया 10 रुपये और एग्जक्यूटिव श्रेणी का किराया 15 रुपये बढ़ा है।

    मेरठ से जम्मूतवी का शालीमार एक्सप्रेस का किराया स्लीपर श्रेणी का 355 और एसी थ्री टियर का 935 रुपये हो गया है। इसमें 15 रुपये बढ़े हैं। मेरठ से लखनऊ नौचंदी एक्सप्रेस एसी थ्री टियर का 760 और स्लीपर श्रेणी 290 रुपये हो गया है। दोनों श्रेणी का लखनऊ का किराया 10 रुपये बढ़ गया है।

    मेरठ से इंदौर जाने के लिए उज्जैनी एक्सप्रेस का एसी थ्री टियर का किराया 1290 और स्लीपर श्रेणी 490 हो गया है। दोनों श्रेणियों के किराए में 20 रुपये बढ़े हैं। अहमदाबाद जाने के लिए योगा एक्सप्रेस का किराया स्लीपर श्रेणी मे 520 और एसी थ्री टियर का किराया 1360 रुपये हो गया है।

    इसमें स्लीपर और एसी थ्री टियर के किराए मेंं 20 रुपये की वृद्धि हुई है। दैनिक यात्रियों ने कम दूरी 215 किलोमीटर तक किराया न बढ़ाये जाने पर हर्ष जताया है। पर शटल ट्रेन के विलंबित संचालन को सुधारने की मांग की है। कहा है कि मेरठ से दिल्ली के लिए एक ईएमयू ट्रेन दी जाएगी। शुक्रवार को भी ट्रेन सवा घंटा विलंब से रात 9:40 बजे सिटी स्टेशन पहुंची।