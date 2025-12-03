Language
    Meerut: हापुड़ अड्डे से होकर जाना है तो घर से जल्दी निकलें, जाम में फंसे तो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे अपनी मंजिल

    By Sushil Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:46 AM (IST)

    मेरठ के हापुड़ अड्डे पर जाम की समस्या लोगों को बहुत सता रही है। 40 फीट चौड़ी सड़क होने के बाद भी इतना अतिक्रमण है कि बमुश्किल वाहन निकल पाते हैं। इमलि ...और पढ़ें

    Hero Image

    सड़क पर लगा भीषण जाम

    जागरण संवाददाता, मेरठ। अतिव्यस्त हापुड़ अड्डा चौराहा से होकर जाना है तो घर से अतिरिक्त समय लेकर निकलें। ऐसा नहीं करेंगे तो आप समय से मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। यहां ई-रिक्शा और थ्री व्हीलरों की बदइंतजामी ने हापुड़ अड्डा चौराहे का अस्तित्व खत्म कर दिया है।

    यह हालात तब हैं जब हापुड़ अड्डे को जाम मुक्त करने की जिम्मेदारी एसएसपी ने एसपी यातायात को सौंपी थी लेकिन पूरे शहर के यातायात का जिम्मा संभालने वाले एसपी यातायात अपने इस चौराहे को भी जाम मुक्त नहीं करा पा रहे। मंगलवार दोपहर दैनिक जागरण की टीम ने हापुड़ अड्डा चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था की पड़ताल की।

    40 फीट चौड़ी सड़क पर इतना अतिक्रमण कि बमुश्किल निकल पाते हैं वाहन

    ईव्ज चौराहे की तरफ से हापुड़ अड्डा पर जाते समय ई-रिक्शा और थ्री व्हीलरों का तांता लगा था। 40 फीट चौड़ी सड़क पर इतना अतिक्रमण था कि वाहन बमुश्किल निकल पा रहे थे। शाम के समय यहां कबाब की दुकानों के बाहर गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं।

    गाड़ियों के अंदर ही लोग दुकान से कबाब मंगाकर खाते हैं। सड़क पर गाड़ियों के खड़े होने से जाम लगता है। हापुड़ की तरफ चलें तो पेट्रोल पंप तक पूरी सड़क पर अतिक्रमण हो चुका है। ऊपर से ई-रिक्शा और टेंपो सड़क पर खड़े रहते हैं, जिनकी वजह से हापुड़ रोड से 500 मीटर तक चलना भी दूभर हो जाता है।

    हापुड़ से शहर की तरफ आते समय सूर्या प्लाजा के सामने भी ई-रिक्शा और आटो वालों का कब्जा है। हालात यह हैं कि ग्रीन बत्ती होने पर भी एक बार में वाहन चालक सड़क को पार नहीं कर सकता।

    थ्री व्हीलर और ई-रिक्शा की लगती हैं लंबी लाइनें

    चौराहे पर भगत सिंह मार्केट के बाहर अतिक्रमण की इंतेहा है, जबकि यहां कोतवाली पुलिस हर समय रहती है। ईव्ज चौराहे की तरफ तो निकलना ही मुश्किल हो जाता है। अगर गाड़ी में हॉर्न नहीं है तो यहां से निकल पाना काफी मुश्किल होगा। इमलियान मस्जिद के पास तक थ्री व्हीलरों और ई-रिक्शा की तीन-तीन लाइन सड़क पर लगी मिलती हैं।

    पुलिस डंडा दिखाकर ई-रिक्शा और ऑटो को हटाती भी है, लेकिन चंद मिनट बाद फिर से वही हालात बन जाते हैं। पुलिस इन्हें हटाने की कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं कर पा रही है। यह हाल तब है जब एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने इस चौराहे की जिम्मेदारी एसपी यातायात राघवेंद्र मिश्रा को दी हुई है।

    चौराहे की हालत देखकर लगता है कि एसपी यातायात हापुड़ अड्डे पर काफी दिनों से गए भी नहीं होंगे। अगर गए भी होंगे तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। जाम पूरे चौराहे को कब्जे में ले चुका है। चार माह पहले ही चौराहे को एसपी यातायात ने ही जाम मुक्त कराया था लेकिन फिर से चौराहा जाम की भेंट चढ़ गया है।

    कहां से आए इतने ई-रिक्शा और टेंपो

    चौराहे के चारों मार्ग पर ई-रिक्शा और टेंपो की गिनती करते हुए आप थक जाओगे। इतने ई-रिक्शा और ऑटो कहां से हापुड़ अड्डा पर आ गए, जबकि पुलिस ने स्टीकर लगाकर रूट तय कर दिए थे। स्टीकर लगाए गए पर अभी भी निर्धारित रूटों पर टेंपो और ई-रिक्शा को पुलिस चला नहीं पा रही है। यही कारण है कि हापुड़ अड्डा पूरी तरह से जाम की चपेट में आ चुका है।

