'मैंने जहर खा लिया है मुझे बचा लो'...फोन पर पति की बात सुनकर पत्नी के उड़े होश, ऐन मौके पर यूं बचाई जान

जागरण संवाददाता, मेरठ। दौराला की दौलतराम कॉलोनी में एक व्यक्ति ने जहरीला निगलने के बाद पत्नी को फोन करके जहर निगलने के बारे में बताया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। दौराला थाना क्षेत्र के गांव लोईया निवासी सोनी ने बताया कि उसकी ससुराल किला परीक्षितगढ़ के गांव बहादरपुर में है। फिलहाल सोनी अपने पति और दो बच्चों के साथ दौराला कस्बे की दौलतराम कॉलोनी वार्ड-छह में रहती है। सोनी का दौराला में तिरंगा चौराहे के पास ब्यूटी पार्लर है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पति संजय मकान का लेंटर, पुलों पर लोहे का जाल बांधने का काम करता है। दंपती के दो बच्चे हैं। मंगलवार को सोनी के दोनों बच्चे अपने नाना के घर लोईया गांव में थे। पति संजय घर पर जबकि सोनी अपने ब्यूटी पार्लर में थी। बकौल सोनी, मंगलवार रात करीब नौ बजे पति संजय ने उसे फोन कर बताया कि उसने जहरीला पदार्थ निगल लिया है, उसे बचा लो।

इसी दौरान सोनी का भाई मनीष किसी काम से दौराला आया था। वह बहन के घर पहुंचा तो उसका बहनोई संजय गंभीर हालत में था। मुंह से झाग निकल रहे थे। सूचना मिलने पर सोनी भी घर पहुंच गई। इसके बाद गंभीर हालत में संजय को दुल्हैड़ा चौकी के पास वासुदेव हास्पिटल में भर्ती कराया।