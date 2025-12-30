Language
    राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में मेरठ मंडल का शानदार प्रदर्शन, शिक्षक संवर्ग में ट्राफी पर जमाया कब्जा

    By Praveen VashishthaEdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 05:14 PM (IST)

    राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी वाराणसी में मेरठ मंडल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। शिक्षक संवर्ग ने लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त कर 'चल वैजयंती' ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम स्थान पर रही शिक्षक संवर्ग की टीम को कार्यालय में सम्मानित करते संयुक्त शिक्षा निदेशक ओंकार शुक्ल।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से वाराणसी में आयोजित राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में मेरठ मंडल ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनी में शिक्षक वर्ग में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त कर हैट्रिक लगाई और चल वैजयंती प्राप्त की।

    राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी क्वींस इंटर कालेज वाराणसी में गत 16 से 20 दिसंबर तक आयोजित की गई। मंगलवार को शिक्षक संवर्ग की विजेता टीम को संयुक्त शिक्षा निदेशक ओंकार शुक्ल ने कार्यालय में सम्मानित किया।

    मेरठ मंडल की ओर से राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में जूनियर वर्ग के 14 छात्र-छात्राओं व सीनियर वर्ग में सात छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। जबकि शिक्षक वर्ग में सात शिक्षक-शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया। इनमें शिक्षिका सुमन लता, संतोष यादव, रेनू सिंह, किरण कुमारी और शिक्षक विचित्र कुमार समेत अन्य शामिल रहे।

    मंडलीय पर्यवेक्षक डा. नारायण शरण ने बताया कि शिक्षक संवर्ग में मेरठ मंडल ने प्रदर्शनी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त कर चल वैजयंती ट्राफी भी लगातार तीसरी बार अपने नाम की।

    संयुक्त शिक्षा निदेशक ने सभी को सम्मानित किया। इस दौरान शहर जिला विद्यालय निरीक्षक डा. पारुल वर्मा. डा. नारायण शरण, यूपी एजुकेशनल मिनिस्टीरियल आफिसर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विवेक यादव, वरदान कौशिक, अरविंद शर्मा ल टंडन बिहारी शर्मा समेत अन्य भी मौजूद रहे।

    बाल वैज्ञानिक रिमझिम भी प्रदेश में छाई, मधुर आवाज में गाती है भजन

    विज्ञान प्रदर्शनी में मेरठ के आर्य कन्या इंटर कालेज बुढ़ाना गेट की मेधावी छात्रा व जत्तीवाड़ा निवासी रणजीत सिंह व अनीता सिंह की बेटी रिमझिम भी प्रदेश स्तर पर छा गई। कक्षा सात की छात्रा रिमझिम ने भूतापीय विद्युत संयंत्र पर अपना माडल बनाकर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पाया। साथ ही ट्राफी अपने नाम की। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने बाल वैज्ञानिक रिमझिम को भी सम्मानित किया। साथ ही उनके प्रदर्शन को भी खूब सराहा।

    शानदार भजन भी गाती है रिमझिम

    प्रदेश स्तर पर भूतापीय विद्युत संयंत्र बनाकर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली रिमझिम भजन भी मधुर आवाज में गाती है। वह अपने स्कूल में लगातार भजन सुनाती रहती है। रिमझिम की शिक्षिका संतोष यादव का कहना है कि रिमझिम प्रतिभाशाली छात्रा है। विज्ञान के नए-नए प्रयोग में उसकी बेहद रूचि रहती है। वह बड़ी होकर वैज्ञानिक बनने का सपना रखती है, लेकिन अपनी मधुर आवाज में भजन भी गाकर भाव विभोर कर देती है।

    रिमझिम ने राम भक्त ले चला राम की निशानी, शीश पर खड़ा हूं अंखियों में पानी...। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी... यह मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं...। सुनाकर सभी को भक्ति रस से सराबोर कर दिया।