    दिन में खिली धूप ने दी ठंड से राहत लेकिन हवा बेहद खराब, प्रदेश में चौथा सबसे प्रदूषित शहर रहा मेरठ

    By Om Bajpai Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:10 AM (IST)

    मेरठ में दिन में खिली धूप ने ठंड से राहत दी, लेकिन शहर की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही। मेरठ प्रदेश का चौथा सबसे प्रदूषित शहर रहा। धूप निकलने से लोगो ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मेरठ। दिन में धूप खिलने से मंगलवार को शहरवासियों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। दिन के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। अधिकतम तापमान जो पिछले पांच दिन से 20 डिग्री से कम पर बना हुआ था, वह 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह तक कोहरा छाया रहा। वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बेहद खराब की श्रेणी में रहा। प्रदेश में मेरठ चौथा सबसे प्रदूषित शहर रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शाम चार बजे जारी सूची में वायु गुणवत्ता सूचकांक 322 रिकॉर्ड किया गया।

    मंगलवार को दिन में मौसम साफ रहा। दिन में ठंडी हवा चली। लेकिन गुनगुनी धूप से मौसम खुशनुमा रहा। घरों के बाहर, कार्यालय परिसरों में लोग धूप सेकते नजर आए। न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

    दिन में मौसम भले साफ हो गया हो, लेकिन कोहरे के साथ अति सूक्ष्म प्रदूषित कण स्मॉग के रूप में एनसीआर में छाए हुए हैं। दिल्ली में एक्यूआई 400 को पार कर सीवियर स्थिति में पहुंच गया है।

    शाम छह बजे मेरठ के जयभीमनगर में एक्यूआई 372 और पल्लवपुरम में 350 रहा। गंगानगर में अपेक्षाकृत वायु गुणवत्ता सुधरी रही। यहां एक्यूआई 244 रहा।

    केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले चार थर्मल पावर प्लांट पर 61.85 करोड़ का जुर्माना लगाया है।

