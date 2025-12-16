Language
    फांसी लगाकर युवक ने जान देने का किया प्रयास...ऐन मौके पर पहुंची मां ने उतारा, लेकिन नहीं बच सकी जान 

    By Sharad Vyas Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:58 PM (IST)

    मेरठ में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसकी मां ने मौक पर पहुंचक उसे उतारा, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम क ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। लालकुर्ती के वेस्टन कचहरी रोड पर पंखे पर लटककर जान देने का प्रयास करने वाले युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हालांकि, स्वजन ने काफी देर तक पुलिस से पोस्टमार्टम के बिना शव देने की गुहार की।

    इंस्पेक्टर लालकुर्ती हरेन्द्र जादौन ने बताया कि रविवार शाम पुलिस को सूचना मिली थी कि वेस्टन कचहरी रोड के उल्फतराय जैन मंदिर के पास निवासी 28 वर्षीय आदित्य चौहान ने पंखे पर फंदा डालकर आत्महत्या का प्रयास किया।

    इसी दौरान अचानक पहुंची मां दयावती ने आदित्य को नीचे उतारा। पुलिस ने आदित्य को स्वजन के सहयोग से एलएलआर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया था।

    यहां उसकी हालत नाजुक बनी थी। सोमवार सुबह आदित्य की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि घटना की कोई तहरीर स्वजन ने नहीं दी है।

