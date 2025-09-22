Meerut Crime: ट्यूशन जा रहीं दो छात्राओं से पांच मनचलों ने की बदसलूकी, रास्ता रोक बोले- नाचकर दिखाओ

मेरठ के गंगानगर में ट्यूशन जा रही दो छात्राओं को पांच मनचलों ने रोका और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए नाचने को कहा। विरोध करने पर अश्लील टिप्पणियां की गईं। एक छात्रा ने अपने परिजनों को सूचना दी लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। गंगानगर में दो बाइकों पर सवार पांच मनचलों ने ट्यूशन जा रही दो छात्राओं को बीच रास्ते में रोक लिया। मनचलों ने छात्राओं को जातिसूचक शब्द कहते हुए नाचने को कहा। छात्राओं ने विरोध किया तो आरोपित अश्लील टिप्पणी करने लगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बीच एक छात्रा ने रोते हुए अपने स्वजन को घटना की जानकारी दी। स्वजन के पहुंचने से पहले ही आरोपित मौके से फरार हो गए। भावनपुर थाना क्षेत्र निवासी एक छात्रा अपनी सहेली के साथ शनिवार को गंगानगर स्थित इंस्टीटयूट में ट्यूशन पढ़ने जा रही थीं।

आइआइएमटी यूनिवर्सिटी के पास दो बाइकों पर सवार पांच युवकों ने दोनों छात्राओं को रोक लिया। मनचलों ने छात्राओं को जातिसूचक शब्द कहते हुए कहा कि ताली बजाओ और नाच कर दिखाओ। छात्राओं ने विरोध किया तो मनचलों ने अश्लील टिप्पणी करनी शुरू कर दी। दोनों छात्राएं रोने लगीं और दीवार के सहारे बैठ गईं।