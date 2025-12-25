दांतों में ब्रेसेस का दोस्त उड़ाते थे मजाक‍, हटाने को कहने पर स्वजन ने डांटा तो छात्र ने जहरीला पदार्थ निगला, मौत

जागरण संवाददाता, मेरठ। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव में एक छात्र ने दांतों से ब्रेसेस (दांतों के तार) नहीं हटवाने पर जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी करने के बाद छात्र के शव को मर्चरी भेज दिया।

पुलिस के अनुसार 19 वर्षीय कार्तिक बीए में पढ़ रहा था। कार्तिक के दांत कुछ बाहर को निकले हुए थे। जिसके चलते स्वजन ने उसके दांतों में ब्रेसेस लगवा दिए थे। ब्रेसेस लगवाने पर दोस्त कार्तिक की मजाक उड़ाने लगे थे।

बुधवार शाम को कार्तिक ने स्वजन से ब्रेसेस हटवाने का कहा। जिस पर स्वजन ने उसे डांट दिया। इस बात से नाराज होकर छात्र ने कहीं से दुकान से जहरीला पदार्थ लाकर निगल लिया। जब उसकी हालत बिगड़ी तो स्वजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे।

जहां पर छात्र की उपचार के दौरान मौत हो गई। थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया है। जांच में सामने आया है कि छात्र ने पारिवारिक विवाद के चलते जहरीला पदार्थ निगल लिया था। जिससे उसकी मौत हो गई है।

युवती का यौन उत्पीड़न, हत्या की दी धमकी जागरण संवाददाता, मेरठ। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र निवासी युवती ने बताया कि चार वर्ष पहले वह रोहटा थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी बुआ के घर गई थी। यहां पर उसकी मुलाकात गांव सिंघावली निवासी युवक से हुई थी। इस दौरान युवक ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया था और उनके बीच बातचीत होने लगी थी।

आरोपित ने एक दिन उसे मोदीपुरम होटल में बुलाया और यहां नशीला पदार्थ मिली कोल्डड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म कर वीडियो बना ली। इसके बाद आरोपित वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर उसका यौन उत्पीड़न करने लगा। इस बीच वह गर्भवती भी हो गई।