Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    इस नंबर को आज ही कर लें Save, स्ट्रीट लाइट खराब है तो एक कॉल में हो जाएगी ठीक

    By Pradeep Diwedi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:19 PM (IST)

    मेरठ में कोहरे के कारण खराब स्ट्रीट लाइटों से वाहन चालकों को हो रही परेशानी के मद्देनजर नगर निगम ने टोल फ्री नंबर 8395885100 जारी किया है। शिकायत मिलन ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। बढ़ते कोहरे के बीच भी स्ट्रीट लाइट खराब है। अंधेरे में वाहन चलाने में समस्या हो रही है। परेशानी को देखते हुए नगर निगम ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। खराब या बंद स्ट्रीट लाइट की शिकायत इस पर कर सकते हैं। नगर निगम द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 8395885100 पर काल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलने पर संबंधित क्षेत्र की टीम को मौके पर भेजकर खराब स्ट्रीट लाइट को ठीक कराया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गगोल रोड पर हटाया अतिक्रमण

    नगर निगम के प्रवर्तन दल ने मंगलवार को गगोल रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सड़क पर रखे दुकानों के अतिरिक्त सामान को हटाया गया। प्रवर्तन दल ने सड़क किनारे रखे गए बोर्ड, ठेले आदि जब्त किए। चेतावनी दी गई कि यदि अतिक्रमण फिर से हुआ तो दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा।