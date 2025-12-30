इस नंबर को आज ही कर लें Save, स्ट्रीट लाइट खराब है तो एक कॉल में हो जाएगी ठीक
मेरठ में कोहरे के कारण खराब स्ट्रीट लाइटों से वाहन चालकों को हो रही परेशानी के मद्देनजर नगर निगम ने टोल फ्री नंबर 8395885100 जारी किया है। शिकायत मिलन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। बढ़ते कोहरे के बीच भी स्ट्रीट लाइट खराब है। अंधेरे में वाहन चलाने में समस्या हो रही है। परेशानी को देखते हुए नगर निगम ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। खराब या बंद स्ट्रीट लाइट की शिकायत इस पर कर सकते हैं। नगर निगम द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 8395885100 पर काल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलने पर संबंधित क्षेत्र की टीम को मौके पर भेजकर खराब स्ट्रीट लाइट को ठीक कराया जाएगा।
गगोल रोड पर हटाया अतिक्रमण
नगर निगम के प्रवर्तन दल ने मंगलवार को गगोल रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सड़क पर रखे दुकानों के अतिरिक्त सामान को हटाया गया। प्रवर्तन दल ने सड़क किनारे रखे गए बोर्ड, ठेले आदि जब्त किए। चेतावनी दी गई कि यदि अतिक्रमण फिर से हुआ तो दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।