इस नंबर को आज ही कर लें Save, स्ट्रीट लाइट खराब है तो एक कॉल में हो जाएगी ठीक

जागरण संवाददाता, मेरठ। बढ़ते कोहरे के बीच भी स्ट्रीट लाइट खराब है। अंधेरे में वाहन चलाने में समस्या हो रही है। परेशानी को देखते हुए नगर निगम ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। खराब या बंद स्ट्रीट लाइट की शिकायत इस पर कर सकते हैं। नगर निगम द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 8395885100 पर काल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलने पर संबंधित क्षेत्र की टीम को मौके पर भेजकर खराब स्ट्रीट लाइट को ठीक कराया जाएगा।