SSP विपिन ताडा ने दो इंस्पेक्टर और 10 चौकी प्रभारी बदले, देर शाम सुनाया फैसला

जागरण संवाददाता, मेरठ। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने गुरुवार देर शाम दो इंस्पेक्टर व कई चौकी प्रभारियों का स्थानांतरण किया। छेड़छाड़ के मामले में आरोपों से घिरे माधवपुरम चौकी प्रभारी को एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। एसएसपी ने थाना साइबर क्राइम में तैनात इंस्पेक्टर जितेन्द्र सिंह को मवाना थाने में अतिरिक्त निरीक्षक बनाया गया है।

मेडिकल थाने से हटाए गए इंस्पेक्टर शीलेश कुमार को पुलिस लाइन से एसपी सिटी का पेशकार बनाने के साथ ही दारोगा दिलीप कुमार बाथम को पुलिस लाइन से कंकरखेड़ा की योगीपुरम चौकी और चौकी प्रभारी सतीश शर्मा को क्यूआरटी पुलिस लाइन भेजा गया है।

दारोगा सर्वेश कुमार को एसपी सिटी के पेशकार से हटाकर घाट चौकी प्रभारी, थाना बहसूमा से हटाकर दारोगा प्रमोद कुमार को खरखौदा की चौकी अतराडा, दारोगा विपिन कुमार को चौकी प्रभारी मेडिकल से चौकी प्रभारी दुल्हैडा पल्लवपुरम, हस्तिनापुर की चौकी भद्रकाली से दारोगा पुनीत पांडेय को चौकी प्रभारी जैदी फार्म नौचंदी, दारोगा अमित कुमार को कंकरखेडा हाईवे चौकी से चौकी प्रभारी माधवपुरम ब्रह्मपुरी, पुलिस लाइन से दारोगा मानवेन्द्र सिंह को चौकी प्रभारी हाईवे कंकरखेड़ा, थाना गंगानगर से दारोगा रविन्द्र त्यागी को चौकी प्रभारी चितवाना परिक्षितगढ़, थाना टीपीनगर के दारोगा अक्षय निधि शर्मा को चौकी प्रभारी भद्रकाली हस्तिनापुर, पुलिस लाइन से दारोगा मुकेश कुमार को चौकी प्रभारी मेडिकल कैम्पस मेडिकल, दारोगा सुमित कुमार को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी सठला मवाना, दारोगा हरिओम गौतम को चौकी प्रभारी माधवपुरम से पुलिस लाइन भेजा गया है। दारोगा शीलेन्द्र सिंह को पुलिस लाइन भेजा गया है।