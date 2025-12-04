मेरठ में तेज रफ्तार का कहर...दिल्ली-दून हाईवे पर कार की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरे का पैर कटा

जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली-देहरादून हाईवे स्थित गांव मटौर कट पर हाईवे पार करते समय तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे युवक का पैर कट गया। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने आरोपित कार चालक को हिरासत में लिया है।

पुलिस के अनुसार, जिला मुजफ्फरनगर के गांव मखियाली निवासी राजवीर सिंह बुधवार को गांव मटौर में अपनी रिश्तेदारी में आया था। बुधवार रात करीब आठ बजे राजवीर अपने दोस्त किरण सिंह पुत्र भूप सिंह निवासी मटौर के साथ बाइक से जा रहा था।