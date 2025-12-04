मेरठ में तेज रफ्तार का कहर...दिल्ली-दून हाईवे पर कार की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरे का पैर कटा
मेरठ में दिल्ली-दून हाईवे पर मटौर कट के पास तेज़ रफ़्तार कार की टक्कर से बाइक सवार राजवीर सिंह की मौत हो गई और उसके दोस्त किरण सिंह का पैर कट गया। राज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली-देहरादून हाईवे स्थित गांव मटौर कट पर हाईवे पार करते समय तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे युवक का पैर कट गया। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने आरोपित कार चालक को हिरासत में लिया है।
पुलिस के अनुसार, जिला मुजफ्फरनगर के गांव मखियाली निवासी राजवीर सिंह बुधवार को गांव मटौर में अपनी रिश्तेदारी में आया था। बुधवार रात करीब आठ बजे राजवीर अपने दोस्त किरण सिंह पुत्र भूप सिंह निवासी मटौर के साथ बाइक से जा रहा था।
सड़क में सिर लगने से युवक की मौत
गांव के सामने कट पर वे हाईवे पार करने लगे। इसी बीच परतापुर की तरफ से आई तेज रफ्तार बलेनो कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार दोनों युवक उछलकर दूर जा गिरे। सड़क में सिर लगने से राजवीर की मौत हो गई जबकि किरण सिंह का एक पैर कट गया।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। राजवीर ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया।
घायल युवक अस्तपाल में भर्ती
मौके पर पहुंची दौराला थाना पुलिस ने घायल किरण को पल्लवपुरम स्थित फ्यूचर अस्पताल में भर्ती कराया। राजवीर का शव मर्चरी भेजा। पुलिस ने कार को सड़क किनारे कराकर यातायात सुचारु कराया।
थाना प्रभारी सुमन कुमार सिंह का कहना है कि कार चालक को हिरासत में ले लिया है। पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर मिलने पर आरोपित चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
