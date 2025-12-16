स्मॉग की चादर से ढका मेरठ...देश का छठा सबसे प्रदूषित शहर रहा, लोगों के फेफड़ों को छलनी कर रही प्रदूषित हवा

जागरण संवाददाता, मेरठ। कोहरे ने प्रदूषण के साथ मिलकर मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। लगातार मेरठ समेत आसपास के शहर प्रदेश और देश के प्रथम पांच शहरों में स्थान बनाए हुए हैं। सोमवार को मेरठ प्रदेश में चौथा और देश में छठा सबसे प्रदूषित शहर आंका गया। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने शाम चार बजे मेरठ का एक्यूआई 360 दर्ज किया। जयभीम नगर में रात नौ बजे एक्यूआई 381 रिकॉर्ड किया गया। पल्लवपुरम में इसी समय एक्यूआई 376 रहा।

लगातार दूसरे दिन भी कोहरा रात आठ बजे के बाद शहर के बाहरी इलाकों में उतर आया। रात गहराने के साथ शहर के अंदरूनी इलाकों में भी इसका असर दिखा। मौसम विज्ञानियों ने सोमवार देर रात एनसीआर के कई भागों में घने कोहरे की भविष्यवाणी की थी।

कई इलाकों में दृश्यता 0 से 50 मीटर तक रही। रविवार की रात कोहरे के साथ मिलकर प्रदूषण के कण स्मॉग बन कर छाए रहे। पल्लवपुरम और जयभीमनगर में पीएम 2.5 की मात्रा रविवार की रात 12 बजे से सोमवार की सुबह चार बजे तक 425 से 463 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर बनी रही।