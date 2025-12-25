Language
    पत्नी के साथ मिलकर बेखौफ स्मैक-गांजा बेच रहा युवक, शिकायत पर पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई, गुस्साए ग्रामीणों ने चौकी को घेरा

    By Lokesh Sharma Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 10:01 PM (IST)

    तारापुर में एक दंपती पर बेखौफ होकर ड्रग्स बेचने और विरोध करने वालों से मारपीट करने के आरोप लगे हैं। पुलिस कार्रवाई न होने से नाराज लोगों ने गुर

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। तारापुर में बेखौफ एक दंपती ड्रग्स बेच रहा है। जो भी विरोध करता है उसके साथ मारपीट की जाती है। पुलिस से शिकायत करते हैं तो कार्रवाई नहीं की जाती है। गुस्साएं तारापुरी के लोगों ने गुरुवार शाम पिलोखड़ी चौकी का घेराव कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की। इंस्पेक्टर लिसाड़ी गेट ने कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत किया।

    

    तारापुरी गली नंबर सात निवासी सुहेल के नेतृत्व में तारापुरी के लोग पिलोखडी चौकी पहुंचे। उन्होंने चौकी पर तहरीर दी। आरोप लगाया कि मोहल्ले का एक दंपती स्मैक व गांझा बेचता है। बच्चे इसका प्रयोग करने लगे हैं। अन्य बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

    आरोप लगाया कि मोहल्ले के लोगों ने दंपती को समझाने का प्रयास किया तो वह मारपीट करता है ओर जान से मारने की धमकी देता है। पुलिसकर्मी मोहल्ले के लोगों को आकर धमकाते हैं। पुलिस कोई कार्रवाई आरोपितों के खिलाफ नहीं करती है। लोगों का गुस्सा देख इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने कहा कि जल्द ही ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।