पत्नी के साथ मिलकर बेखौफ स्मैक-गांजा बेच रहा युवक, शिकायत पर पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई, गुस्साए ग्रामीणों ने चौकी को घेरा

जागरण संवाददाता, मेरठ। तारापुर में बेखौफ एक दंपती ड्रग्स बेच रहा है। जो भी विरोध करता है उसके साथ मारपीट की जाती है। पुलिस से शिकायत करते हैं तो कार्रवाई नहीं की जाती है। गुस्साएं तारापुरी के लोगों ने गुरुवार शाम पिलोखड़ी चौकी का घेराव कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की। इंस्पेक्टर लिसाड़ी गेट ने कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत किया।

तारापुरी गली नंबर सात निवासी सुहेल के नेतृत्व में तारापुरी के लोग पिलोखडी चौकी पहुंचे। उन्होंने चौकी पर तहरीर दी। आरोप लगाया कि मोहल्ले का एक दंपती स्मैक व गांझा बेचता है। बच्चे इसका प्रयोग करने लगे हैं। अन्य बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है।