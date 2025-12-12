Meerut News: जिले में SIR के काम में आई तेजी, 99.5 प्रतिशत काम पूरा
जागरण संवाददाता, मेरठ। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य जनपद में 99.5 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है।
इसमें 78 प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र ही भरकर वापस मिले हैं, जबकि 22 प्रतिशत मतदाताओं के नाम एएसडी (मृतक, शिफ्ट, डबल और अनुपस्थित मतदाताओं) की सूची में शामिल हैं। हालांकि अब चुनाव आयोग ने 15 दिन का समय और बढ़ा दिया है। इस अवधि में अब काम पूरा करना होगा।
जनपद में 2,758 बूथों में से 2,628 पर एसआईआर का कार्य शत प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। अब केवल 130 बूथ ही बचे हैं। इन बूथों पर भी 97 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। शुक्रवार की शाम तक इन बूथों का भी काम पूरा होने की उम्मीद है।
सहायक निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि गणना प्रपत्र का काम पूरा करने के बाद बूथों पर मृतकों, शिफ्ट, डबल और अनुपस्थित मतदाताओं की सूची चस्पा की जाएगी। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह सूची में नाम देखकर बीएलओ या फिर जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकता है।
अभी तक छह लाख 48 हजार मतदाताओं को मृतक, शिफ्ट, डबल और अनुपस्थित सूची में रखे गए हैं। सूची चस्पा करने के बाद लोगों से आपत्ति मांगी जाएगी।
