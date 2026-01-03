दिल्ली रोड पर खड़ी स्कॉर्पियो को ट्राली ने मारी टक्कर, चालक फरार

जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली रोड पर सड़क किनारे खड़ी एक स्कार्पियों को रात में सामान लेकर जा रहे ट्राला ने टक्कर मार दी। इसमें स्कार्पियों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर मारने के बाद ट्राला लेकर चालक फरार हो गया। थाना ब्रह्मपुरी पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

लिसाड़ी गेट के शकूरनगर निवासी महताब मूसा ने बताया कि वीनस गार्डन में शादी समारोह में शामिल होने आया था। उसने अपनी स्कार्पियों एन को वीनस गार्डन के सामने दूसरी ओर नेक्सा शोरूम के सामने खड़ी कर दी। इसी दौरान एक ट्राला आया और उसने खड़ी स्कार्पियों को टक्कर मार दी आरोपित फरार हो गए। सूचना पर लोग मौके पर पहुंचे। आसपास के सीसीटीवी कैमरे से ट्राले का नंबर जुटाया गया। ब्रह्मपुरी थाने पर महताब ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।

