Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली रोड पर खड़ी स्कॉर्पियो को ट्राली ने मारी टक्कर, चालक फरार

    By Lokesh Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:13 PM (IST)

    दिल्ली रोड पर खड़ी एक स्कार्पियो को रात में एक ट्राला ने टक्कर मारकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। ट्राला चालक टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली रोड पर सड़क किनारे खड़ी एक स्कार्पियों को रात में सामान लेकर जा रहे ट्राला ने टक्कर मार दी। इसमें स्कार्पियों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर मारने के बाद ट्राला लेकर चालक फरार हो गया। थाना ब्रह्मपुरी पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

    लिसाड़ी गेट के शकूरनगर निवासी महताब मूसा ने बताया कि वीनस गार्डन में शादी समारोह में शामिल होने आया था। उसने अपनी स्कार्पियों एन को वीनस गार्डन के सामने दूसरी ओर नेक्सा शोरूम के सामने खड़ी कर दी। इसी दौरान एक ट्राला आया और उसने खड़ी स्कार्पियों को टक्कर मार दी आरोपित फरार हो गए। सूचना पर लोग मौके पर पहुंचे। आसपास के सीसीटीवी कैमरे से ट्राले का नंबर जुटाया गया। ब्रह्मपुरी थाने पर महताब ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।
     