मेरठ समेत यूपी के सभी जिलों के स्कूलों के लिए छुट्टी का नया आदेश जारी, 12वीं तक के सभी विद्यालयों में रहेगा अवकाश

जागरण संवाददाता, मेरठ। कड़ाके की ठंड व घने कोहरे के चलते जिले के 12 वीं तक के माध्यमिक एवं अन्य सभी बोर्ड के विद्यालयों में पांच जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार ने यह आदेश जारी किए हैं।

शिक्षा निदेशक माध्यमिक डा. महेंद्र देव ने मेरठ समेत प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस बारे में शुक्रवार को आदेश जारी किए थे। उनके आदेश के बाद डीआइओएस ने भी जिले के समस्त बोर्ड से संचालित राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त व स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को तीन से पांच जनवरी तक विद्यालयों में अवकाश रखने के आदेश जारी किए हैं।