नर्सरी से आठवीं तक के स्कूलों में 29 व 30 को भी अवकाश, सर्दी व घने कोहरे के चलते जिला प्रशासन ने की घोषणा
जागरण संवाददाता, मेरठ। कड़ाके की सर्दी व घने कोहरे के चलते जिले के आठवीं तक के सभी स्कूलों में 29 व 30 दिसंबर को भी अवकाश रहेगा। डीएम डा. वीके सिंह ने यह आदेश दिए हैं।
जिला-प्रशासन ने पहले जारी आदेश में सर्दी व घने कोहरे के चलते 24 से 26 दिसंबर तक का अवकाश घोषित किया था। साथ ही 27 गुरु गोविंद सिंह की जयंती व 28 दिसंबर को रविवार का अवकाश रहा। अब 29 दिसंबर से स्कूल खुलने थे, लेकिन जिला-प्रशासन ने कड़ाके की सर्दी व घने कोहरे के चलते रविवार की शाम नर्सरी से लेकर आठवीं तक के स्कूलों में 29 व 30 दिसंबर का भी अवकाश घोषित कर दिया है।
बीएसए आशा चौधरी ने बताया कि यह आदेश जिले के सभी बोर्ड के नर्सरी से लेकर आठवीं तक के स्कूलों पर लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
