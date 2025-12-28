Language
    नर्सरी से आठवीं तक के स्कूलों में 29 व 30 को भी अवकाश, सर्दी व घने कोहरे के चलते जिला प्रशासन ने की घोषणा

    By Rajendra Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 08:09 PM (IST)

    मेरठ में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के कारण नर्सरी से आठवीं तक के सभी स्कूल 29 और 30 दिसंबर को भी बंद रहेंगे। जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने यह आदेश जा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। कड़ाके की सर्दी व घने कोहरे के चलते जिले के आठवीं तक के सभी स्कूलों में 29 व 30 दिसंबर को भी अवकाश रहेगा। डीएम डा. वीके सिंह ने यह आदेश दिए हैं।

    जिला-प्रशासन ने पहले जारी आदेश में सर्दी व घने कोहरे के चलते 24 से 26 दिसंबर तक का अवकाश घोषित किया था। साथ ही 27 गुरु गोविंद सिंह की जयंती व 28 दिसंबर को रविवार का अवकाश रहा। अब 29 दिसंबर से स्कूल खुलने थे, लेकिन जिला-प्रशासन ने कड़ाके की सर्दी व घने कोहरे के चलते रविवार की शाम नर्सरी से लेकर आठवीं तक के स्कूलों में 29 व 30 दिसंबर का भी अवकाश घोषित कर दिया है।

    बीएसए आशा चौधरी ने बताया कि यह आदेश जिले के सभी बोर्ड के नर्सरी से लेकर आठवीं तक के स्कूलों पर लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।