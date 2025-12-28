नर्सरी से आठवीं तक के स्कूलों में 29 व 30 को भी अवकाश, सर्दी व घने कोहरे के चलते जिला प्रशासन ने की घोषणा

जागरण संवाददाता, मेरठ। कड़ाके की सर्दी व घने कोहरे के चलते जिले के आठवीं तक के सभी स्कूलों में 29 व 30 दिसंबर को भी अवकाश रहेगा। डीएम डा. वीके सिंह ने यह आदेश दिए हैं।

जिला-प्रशासन ने पहले जारी आदेश में सर्दी व घने कोहरे के चलते 24 से 26 दिसंबर तक का अवकाश घोषित किया था। साथ ही 27 गुरु गोविंद सिंह की जयंती व 28 दिसंबर को रविवार का अवकाश रहा। अब 29 दिसंबर से स्कूल खुलने थे, लेकिन जिला-प्रशासन ने कड़ाके की सर्दी व घने कोहरे के चलते रविवार की शाम नर्सरी से लेकर आठवीं तक के स्कूलों में 29 व 30 दिसंबर का भी अवकाश घोषित कर दिया है।