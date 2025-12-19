कड़ाके की ठंड और कोहरे के चलते मेरठ में बदली स्कूलों की टाइमिंग, अब इतने बजे से खुलेंगे स्कूल

जागरण संवाददाता मेरठ। कड़ाके की ठंड और कोहरे के चलते जिला प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। अगले आदेशों तक नर्सरी से लेकर बारहवीं कक्षा तक के सभी स्कूल अब सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक खुलेंगे।

जिला प्रशासन का यह आदेश बेसिक शिक्षा परिषद, मदरसा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालयों, सीबीएसई व आईसीएसई से संबद्ध विद्यालयों पर लागू होगा।

जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत यह आदेश जारी किया गया है।

यदि किसी विद्यालय में किसी प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं तो वह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलेंगी। प्रधानाचार्यों को जिला प्रशासन के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश जारी किए हैं।

