Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Meerut News: अकाउंटेंट ने स्कूल को लगाया लाखों का चूना, बच्चों की फीस में की 22.56 लाख की धोखाधड़ी

    By Sanjeev Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 07:37 AM (IST)

    मेरठ के एक स्कूल में अकाउंटेंट ने 22.56 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। अकाउंटेंट पर आरोप है कि उसने बच्चों की फीस में धोखाधड़ी की है। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। रोहटा रोड स्थित एक स्कूल प्रबंधक ने अपने स्कूल की पूर्व महिला अकाउंटेंट पर बच्चों की फीस में 22.56 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पीड़ित ने न्याय न मिलने पर उच्चाधिकारियों से मिलने को कहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में न्यू किशनपुरा निवासी अशोक ने पुलिस को बताया कि उनका रोहटा रोड पर प्राइवेट स्कूल है। वर्ष-2020 में उनके स्कूल में पल्लवपुरम निवासी एक महिला अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थी। अकाउंटेंट ने स्कूल में बच्चों की फीस जमा करने के दौरान मोटी रकम की धोखाधड़ी की थी। वर्ष-2023 में स्कूल प्रबंधन ने बहीखाता चेक किया तो इसमें रुपयों के लेनदेन में कमी मिली।

    उन्होंने महिला अकाउंटेंट से जब इस मामले में जानकारी ली गई तो पहले वह ना नुकर करने लगी। मगर, सख्ती से पूछने पर उसने अपनी गलती स्वीकार की। स्कूल प्रबंधन ने महिला अकाउंटेंट को नौकरी से निकाल दिया था। साथ ही महिला अकाउंटेंट ने जल्द ही रुपये वापस करने का वादा भी किया।

    आरोप है कि दो वर्ष बीत जाने के बाद भी आरोपित महिला लगातार उनको टरका रही है। हर बार रुपये देने का समय तय करती है और फिर बाद में मना कर देती है। आरोप है कि वह झूठे केस में फंसाने की भी धमकी देती है। परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस से प्रकरण में शिकायत की। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- मेरठ में कारतूस की खेप सप्लाई करने वाला तस्कर गिरफ्तार, दिल्ली से लाकर NCR में करता था सप्लाई