Meerut News: अकाउंटेंट ने स्कूल को लगाया लाखों का चूना, बच्चों की फीस में की 22.56 लाख की धोखाधड़ी

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। रोहटा रोड स्थित एक स्कूल प्रबंधक ने अपने स्कूल की पूर्व महिला अकाउंटेंट पर बच्चों की फीस में 22.56 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पीड़ित ने न्याय न मिलने पर उच्चाधिकारियों से मिलने को कहा है।

ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में न्यू किशनपुरा निवासी अशोक ने पुलिस को बताया कि उनका रोहटा रोड पर प्राइवेट स्कूल है। वर्ष-2020 में उनके स्कूल में पल्लवपुरम निवासी एक महिला अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थी। अकाउंटेंट ने स्कूल में बच्चों की फीस जमा करने के दौरान मोटी रकम की धोखाधड़ी की थी। वर्ष-2023 में स्कूल प्रबंधन ने बहीखाता चेक किया तो इसमें रुपयों के लेनदेन में कमी मिली।

उन्होंने महिला अकाउंटेंट से जब इस मामले में जानकारी ली गई तो पहले वह ना नुकर करने लगी। मगर, सख्ती से पूछने पर उसने अपनी गलती स्वीकार की। स्कूल प्रबंधन ने महिला अकाउंटेंट को नौकरी से निकाल दिया था। साथ ही महिला अकाउंटेंट ने जल्द ही रुपये वापस करने का वादा भी किया।