मेरठ में कारतूस की खेप सप्लाई करने वाला तस्कर गिरफ्तार, दिल्ली से लाकर NCR में करता था सप्लाई

जागरण संवाददाता, मेरठ। सिविल लाइंस थाना पुलिस व स्वाट टीम ने दिल्ली से कारतूसों की खेप लाकर एनसीआर में सप्लाई करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से 132 कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में उसके दो साथियों के नाम सामने आए हैं। पुलिस टीम अब तस्कर से जुड़े अन्य लोगों की धरपकड़ में जुटी है। इंटेलिजेंस टीम ने भी सिविल लाइंस थाने में तस्कर से पूछताछ की।

मवाना के मुहल्ला तिहाई निवासी आहद उर्फ राजा पुत्र महराजुद्दीन बीए पास करने के बाद प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। नौकरी के दौरान आपराधिक किस्म के युवकों से आहद की दोस्ती हो गई। वह उनके साथ मिलकर एनसीआर और उत्तराखंड में कारतूसों की तस्करी कर सप्लाई करने लगा।

सोमवार को तस्कर दिल्ली से कारतूस की खेप लेकर मेरठ पहुंचा था। यहां उसे कुछ लोगों को कारतूस सप्लाई करने थे। दोपहर में सिविल लाइंस थाना पुलिस और स्वाट टीम को इसकी भनक लग गई। पुलिस ने घेराबंदी कर सिंचाई विभाग की कॉलोनी से तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। उसे पुलिस थाने ले आई। उसके बैग से 72 कारतूस 32 बोर और 60 कारतूस 12 बोर बरामद हुए।

पूछताछ में आहद ने अपने दो साथियों के नाम भी पुलिस टीम व इंटेलिजेंस को बताए। बताया कि इससे पहले वह उत्तराखंड में भी कारतूस सप्लाई कर चुका है। वहां एक बार जेल गया था। जेल से जमानत पर आने के बाद उसने कुछ दिन एक कंपनी में नौकरी की।