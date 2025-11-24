Language
    मेरठ में बीच सड़क पर बना रहे थे मकान, गुस्साए ग्रामीणों ने गिराई दीवार; विवाद बढ़ने पर पुलिस ने रुकवाया निर्माण कार्य

    By Vinod Phogat Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:59 PM (IST)

    मेरठ के जागृति विहार सेक्टर-6 में मंशा देवी मंदिर के पास सड़क पर अवैध निर्माण को लेकर विवाद हो गया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अरविंद सैनी को प्लाट पर कब्ज़ा दिलाया था, लेकिन निर्माण कार्य शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दीवार गिरा दी। आवास विकास विभाग ने बिना नक्शे के निर्माण होने पर काम रुकवा दिया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

    Hero Image

    जागृति विहार मनसा देवी मंदिर मार्ग पर बीच गली में बनाया जा रहा मकान। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। जागृति विहार सेक्टर-छह में मंशा देवी मंदिर के सामने बिना मानचित्र के निर्माण कार्य होने पर विवाद खड़ा हो गया। बीच सड़क निर्माण कार्य होने से गुस्साए लोगों ने दीवार गिरा दी। आवास विकास के अधिशासी अभियंता ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। अवैध निर्माण करने के आरोप में प्लाट मालिक के खिलाफ मेडिकल थाने में तहरीर दी है।

    पुलिस के अनुसार, जागृति विहार सेक्टर-छह निवासी अरविंद सैनी का मंशा देवी मंदिर के सामने एक प्लाट को लेकर 25 वर्ष से सिविल कोर्ट में वाद चल रहा था। कोर्ट के आदेश पर अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में पैमाइश करा अरविंद सैनी को प्लाट पर कब्जा दिला दिया था। अरविंद सैनी ने प्लाट पर चारदीवारी करा दी। रविवार सुबह कालोनी के लोगों ने सड़क पर निर्माण कार्य करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और दीवार गिरा दी।

    पुलिस ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए दोबारा निर्माण शुरू करा दिया था। दोपहर बाद कालोनी के लोगों ने हंगामा कर दिया और दोबारा से दीवार गिराने लगे। दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए। आवास-विकास के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बिना मानचित्र के निर्माण कार्य होने की बात कहते हुए काम रुकवा दिया। अधिशासी अभियंता एसपी सिंह ने प्लाट मालिक अरविंद सैनी के खिलाफ अवैध निर्माण कराने की तहरीर थाने में दी है।

    थाना प्रभारी शिव प्रताप सिंह का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर प्लाट पर कब्जा कराया था। अब बिना मानचित्र के निर्माण करने पर काम रुकवा दिया है। पुलिस को मौके पर तैनात किया है।