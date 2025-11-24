मेरठ में बीच सड़क पर बना रहे थे मकान, गुस्साए ग्रामीणों ने गिराई दीवार; विवाद बढ़ने पर पुलिस ने रुकवाया निर्माण कार्य

जागरण संवाददाता, मेरठ। जागृति विहार सेक्टर-छह में मंशा देवी मंदिर के सामने बिना मानचित्र के निर्माण कार्य होने पर विवाद खड़ा हो गया। बीच सड़क निर्माण कार्य होने से गुस्साए लोगों ने दीवार गिरा दी। आवास विकास के अधिशासी अभियंता ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। अवैध निर्माण करने के आरोप में प्लाट मालिक के खिलाफ मेडिकल थाने में तहरीर दी है।

पुलिस के अनुसार, जागृति विहार सेक्टर-छह निवासी अरविंद सैनी का मंशा देवी मंदिर के सामने एक प्लाट को लेकर 25 वर्ष से सिविल कोर्ट में वाद चल रहा था। कोर्ट के आदेश पर अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में पैमाइश करा अरविंद सैनी को प्लाट पर कब्जा दिला दिया था। अरविंद सैनी ने प्लाट पर चारदीवारी करा दी। रविवार सुबह कालोनी के लोगों ने सड़क पर निर्माण कार्य करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और दीवार गिरा दी।

पुलिस ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए दोबारा निर्माण शुरू करा दिया था। दोपहर बाद कालोनी के लोगों ने हंगामा कर दिया और दोबारा से दीवार गिराने लगे। दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए। आवास-विकास के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बिना मानचित्र के निर्माण कार्य होने की बात कहते हुए काम रुकवा दिया। अधिशासी अभियंता एसपी सिंह ने प्लाट मालिक अरविंद सैनी के खिलाफ अवैध निर्माण कराने की तहरीर थाने में दी है।