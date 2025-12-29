मेरठ में आटा व्यापारी के नौकर से लूट करने वाला 25 हजार का इनामी मुठभेड़ में घायल, पुलिन ने नकदी और तमंचा किया बरामद
भावनपुर थाना पुलिस और स्वाट टीम ग्रामीण ने 41 दिन पहले आटा व्यापारी के नौकर से लूट करने वाले फरार 25 हजारी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। भावनपुर थाना पुलिस व स्वाट टीम ग्रामीण ने 41 दिन पहले आटा व्यापारी के नौकर से लूट करने वाले 25 हजारी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से 29 हजार रुपये की नकदी, एक तमंचा, कारतूस व चोरी की हुई बाइक बरामद की है।
पुलिस के अनुसार गत 18 नवंबर को कस्बा परीक्षितगढ़ के रहने वाले आटा व्यापारी विपिन कुमार के नौकर शेर मोहम्मद से दो बाइक सवार पांच बदमाशों ने स्कूटी व डेढ़ लाख रुपये की नकदी लूट ली थी। पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए घटना के पांच दिन बाद ही चार बदमाश यश सैनी, विपिन, ललित व विशाल काे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एक बदमाश प्रिन्स पुत्र बिल्लू निवासी भटीपुरा थाना किठौर फरार चल रहा था।
25 हजार का इनाम कर दिया था घोषित
एसएसपी डा. विपिन ताडा ने प्रिन्स पर 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित कर दिया था। सोमवार रात में भावनपुर थाना पुलिस व स्वाट टीम ग्रामीण ने रिंग रोड चेकिंग के दौरान प्रिन्स की घेराबंदी कर ली। प्रिन्स ने पुलिस टीम पर फायर कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो पैर में गोली लगने से प्रिन्स घायल हो गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 29 हजार रुपये की नकदी, चोरी की एक बाइक, तमंचा व कारतूस बरामद किया है।
पूछताछ में घायल बदमाश ने बताया कि उनके साथी ललित के पिता प्रमोद ने बताया कि आटा व्यापारी विपिन का पिता लक्ष्मीचंद अपनी स्कूटी की डिग्गी में डेढ़-दो लाख रुपये लेकर घूमता है। जिसके बाद उन्होंने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने घायल बदमाश को सीएचसी भावनपुर में भर्ती कराया है।
