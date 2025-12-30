Language
    रेप पीड़िता को वीडियो कॉल कर रेलवे सुपरवाइजर ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा, 'मैं उससे बेहद प्यार करता हूं...'

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:56 PM (IST)

    संवाद सूत्र, जागरण, दौराला (मेरठ)। दुष्कर्म पीड़िता को वीडियो काल कर रेलवे सुपरवाइजर ने दादरी गांव के बाहरी छोर पर आम के पेड़ में फंदा लगाकर जान दे दी। पिछले काफी दिनों से दुष्कर्म पीड़िता पर मुकदमे में समझौता कराने के लिए दबाव बना रहा था। वाट्सएप पर युवती को फांसी का फंदा तक भेज चुका था। पीड़िता ने उसके खिलाफ परतापुर और टीपीनगर थाने में धमकी के मुकदमे भी दर्ज कराए थे।

    जानीखुर्द थाना क्षेत्र के गांव किठौली निवासी दीपक ने बताया कि उसका भाई सुमित फ्रेट कारिडोर के न्यू सकौती रेलवे स्टेशन पर ठेकेदार के अधीन रेलवे में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। रोजाना की तरह सोमवार सुबह भी घर से बाइक पर सवार होकर ड्यूटी पर गया था। उसके बाद दादरी गांव के बाहरी छोर पर आम के बाग में सुमित का फंदे पर लटका हुआ शव मिला।

    शव के पास ही सुमित की बाइक भी बरामद हुई है। सुमित की डायरी में एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने कहा कि परतापुर के गगोल रोड स्थित एक कालोनी में रहने वाली युवती से बेहद प्यार करता है। युवती ने उस पर दुष्कर्म समेत तीन मुकदमे दर्ज करा दिए हैं। वह खुद ही फांसी लगाकर जान दे रहा है। उसके परिवार के लोगों को परेशान न किया जाए। उसकी मौत की जिम्मेदार युवती है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और परिवार के सिपुर्द कर दिया।

    सीओ प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि 2021 में परतापुर के गगोल रोड की रहने वाली युवती सुभारती मेडिकल कालेज में नौकरी करती थी। तभी सुमित और युवती की दोस्ती हो गई। युवती को झांसा देकर सुमित कंकरखेड़ा स्थित होटल में ले गया, जहां पर युवती के साथ दुष्कर्म किया। कंकरखेड़ा थाने में युवती की तरफ से सुमित के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था।

    इस मामले में सुमित को पुलिस ने जेल भेजा था। जमानत पर आने के बाद सुमित लगातार वीडियो काल कर युवती पर समझौते का दबाव बना रहा था। समझौता नहीं करने पर युवती को आत्महत्या की धमकी देता था। परतापुर और टीपीनगर थाने में सुमित के खिलाफ युवती की तरफ से धमकी देने के दो मुकदमे भी दर्ज कराए जा चुके हैं।

    ट्रायल कोर्ट में चल रहा मुकदमा

    सोमवार की सुबह सात बजे बाइक पर सवार होकर सुमित दादरी स्थित बाग में पहुंच गया। वहां पर जाकर युवती को सुमित ने वीडियो काल की। उसे समझाया कि यदि वह मुकदमे में समझौता नहीं करेगी, तब वह फांसी लगाकर जान दे देगा। युवती ने मुकदमे में समझौता करने से इन्कार कर दिया। हाल में मुकदमा कोर्ट में ट्रायल पर चल रहा है।
    उसके बाद वीडियो काल पर ही सुमित ने गले में फंदा डालकर पेड़ पर लटक गया। युवती ने घटना के स्क्रीनशाट भी ले लिए हैं। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सुमित के आत्महत्या प्रकरण में युवती का कोई कसूर अभी तक सामने नहीं आ रहा है। पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है।