    मेरठ में प्रॉपर्टी विवाद में रिश्तों का खून, छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू मारकर उतारा मौत के घाट

    By Vinod Phogat Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:20 AM (IST)

    मेरठ में संपत्ति विवाद ने एक दुखद मोड़ ले लिया। छोटे भाई ने बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। विवाद प्रॉपर्टी को लेकर था, जो इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने आपा खो दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    सचिन वर्मा के घर के बाहर लगी लोगों की भीड़ और पूछताछ करती पुलिस।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रॉपर्टी विवाद में पत्नी को गाली देने का बड़े भाई ने विरोध किया तो छोटे ने सब्जी काटने वाले चाकू से हमला कर हत्या कर दी। युवक की हत्या से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची ब्रह्मपुरी पुलिस ने हत्यारोपित को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया।

    ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के मुहल्ला भगवतपुरा निवासी विशपाल वर्मा के तीन पुत्र दिग्विजय वर्मा, सचिन वर्मा व दीपक वर्मा उर्फ कुक्की है। सचिन व दीपक एक ही मकान में भगवतपुरा में रहते है। सचिन वर्मा शहर सर्राफा बाजार में एक दुकान पर काम करता है। दीपक वर्मा किसी गांव में सर्राफ की दुकान करता है।

    दिग्विजय पास में ही दूसरे मकान में रहता है। सचिन और दीपक में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर कुछ दिनों से विवाद चल रहा है। बुधवार रात में दीपक का सचिन की पत्नी शिवानी वर्मा से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दीपक ने शिवानी को गाली-गलौज करते हुए भुगत लेने की धमकी दे डाली। इसी दौरान सचिन अपने काम से घर पहुंच तो शिवानी ने दीपक की गाली-गलौज के बारे में बताया।

    सचिन ने विरोध किया तो दोनों भाइयों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट के चलते दीपक ने सब्जी काटने वाला चाकू उठाकर सचिन पर हमला कर दिया। जांघ में चाकू लगने से सचिन गंभीर रूप से घायल हो गया। स्वजन किसी तरह गंभीर हालत में सचिन को लेकर केएमसी अस्पताल पहुंचे जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    इसके बाद स्वजन उसे मलियाना फ्लाईओवर के पास सांई अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां भी चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची मामले की जांच पड़ताल की। इसके बाद पुलिस ने हत्यारोपित दीपक वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। सचिन की मौत से पत्नी शिवानी और बेटी कीर्ति, बेटे वाशु वर्मा व हानू वर्मा का रो-रोकर बुरा हाल है।

    पांच दिन बाद बड़े भाई के बेटे की है शादी, परिवार में चल रही है तैयारी

    आगामी 30 नवंबर को दिग्विजय वर्मा के बेटे मयंक वर्मा की शादी है। शादी को लेकर परिवार में तैयारी चल रही है। बुधवार रात में सचिन व दीपक के बीच हुए झगड़े में सचिन की हत्या होने से शादी की खुशीयां बदरंग हो गई।

