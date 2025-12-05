 कानपुर की तरह अब मेरठ में भी क्रिकेट प्रीमियर लीग की होगी शुरआत! अगले साल हो सकता है आगाज

जागरण संवाददाता, मेरठ। लीग क्रिकेट का वट वृक्ष बन चुके आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के बाद अब उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित यूपी टी-20 लीग के तीन सीजन ने प्रदेश में क्रिकेट की लोकप्रियता और टैलेंट दोनों का पारा हाई कर दिया है।

अब प्रदेश में क्रिकेट को निचले स्तर पर लोकप्रिय बनाने, गली-मोहल्लों से लेकर गांव-गांव तक के टैलेंट को मौका देने के लिए जिला स्तर पर लीग आयोजनों का सिलसिला शुरू हो गया है। कानपुर से जिला स्तरीय लीग की शुरुआत होने के बाद लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन भी 2026 में लखनऊ प्रीमियर लीग करा रहा है। प्रदेश में सर्वाधिक क्रिकेटर यूपीसीए और बीसीसीआई टीमों को देने वाले मेरठ जिले में भी मेरठ प्रीमियर लीग के आयोजन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

मेरठ जिला क्रिकेट संघ (एमडीसीए) की ओर से 2026 में ही इसका आगाज किया जा सकता है। क्रिकेट के लिहाज से मेरठ केवल क्रिकेटरों से ही धनी नहीं है। क्रिकेट उपकरणों को बनाने वाली विश्वस्तरीय कंपनियां, एसजी, एसएस, एसएफ, बीडीएम मेरठ में ही है।

भामाशाह पार्क और गांधी बाग जैसे रणजी ट्रॉफी के मैच आयोजन वाले मैदानों के अलावा रात में भी मैच आयोजित करने के लिए आईआईएमटी क्रिकेट एकेडमी, गेम सिटी एरीना आदि क्रिकेट मैदान भी हैं। इतना ही नहीं बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट सिरीज में उत्तर प्रदेश की हर आयु वर्ग की टीमों में मेरठ के दो से पांच खिलाड़ी खेल रहे हैं। यूपी टी-20 के तीनों सीजन में सभी छह टीमों में मेरठ के 20 से 25 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।

मेरठ में हो चुका है क्रिकेट लीग का ट्रायल वर्जन भामाशाह पार्क में पहले भी जिला प्रशासन के सहयोग से दो बार लीग आधारित क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा चुकी है। इनमें मेरठ प्रीमियम लीग और मेरठ महोत्सव के दौरान आयोजित प्रतियोगिता थी। यह आयोजन सामूहिक सहयोग से आयोजित किए गए थे।