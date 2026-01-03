मेरठ जोन में पुलिस का बड़ा एक्शन, एक साल में अपराधियों की 22 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त

जागरण संवाददाता, मेरठ। एडीजी भानु भास्कर ने भी एक साल में जोन में हुए गुडवर्क का लेखा-जोखा बयां कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि 4163 अपराधियों को पुलिस की मजबूत पैरवी से सजा हुई है। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए वर्ष 2021 से 15 दिसंबर 2025 तक 5653 मुकदमे दर्ज किए गए। साथ ही ठगी हुई एक करोड़ 57 लाख की रकम बरामद की गई। 7658 मोबाइल नंबर बंद किए गए। एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से 19,86,39, 935 रकम सीज कराई। 12 अपराधियों पर रासुका की कार्रवाई की गई, जबकि 365 पर गैंग्स्टर और 2536 पर गुंडाएक्ट की कार्रवाई की गई।

अवैध तरीके से कमाई अपराधियों की 22 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। साथ ही 176 पर बदमाशों पर 25 हजार, आठ बदमाशों पर 50 हजार और तीन अपराधियों पर एक लाख का इनाम घोषित किया गया। अपराधियों के 766 गैंग रजिस्टर्ड कर 294 गैंग के सरगना और सदस्यों पर कार्रवाई की गई है। 129 लोगों को जिला बदर भी कर दिया गया।