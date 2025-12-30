नए साल से पहले पार्टी कराने वाले 150 रेस्टोरेंट को क्यों जारी हो गया नोटिस? पुलिस भी हो गई अलर्ट

जागरण संवाददाता, मेरठ। नये साल की पार्टी को लेकर पुलिस की तरफ से 150 रेस्टोरेंट, होटल और ढाबो को नोटिस जारी कर दिया है। हिदायत दी गई कि पार्टी स्थल को पूरी तरह से सीसीटीवी से कवर रखे। बिना लाइसेंस के शराब परोसी गई, तब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही अनुमति भी रद्द कर दी जाएगी। साथ ही सड़कों पर हुडदंग मचाने वालों को भी पकड़ने के लिए दिल्ली, हापुड़, गढ़ और रुड़की रोड पर बैरियर लगाए जाएंगे। शहर के प्रमुख बाजार और माल में पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई।



एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सभी रेस्टोरेंट और होटल स्वामियों को संबंधित थानों की तरफ से नोटिस जारी कर दिए गए। सोमवार की रात तक 150 रेस्टोरेंट और होटलों को नोटिस जारी किए गए। नोटिस में स्पष्ट कर दिया कि घटना स्थल पर आग लगने की जिम्मेदारी स्वयं की होगी। इसलिए पार्टी स्थल से दो गेट बनाए जाए। दमकल से और आबकारी विभाग से लाइसेंस लें। शराब पीकर सड़कों पर वाहन चलाने वालों पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हुड़दंग मचाने वालों को बैरियर लगाकर रोका जाएगा।