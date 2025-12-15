टेलीग्राम पर बच्चियों की पोर्न व दुष्कर्म की वीडियो बेचने के आरोपित अमित जैन को तलाशने में पुलिस का छूटा पसीना
Meerut News : मेरठ में अमित जैन की तलाश में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है। अमित जैन कौन है ? यह सवाल सबके मन में है मेरठ पुलिस उत्तराखंड व तमिलनाडु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। टेलीग्राम पर बच्चियों की पोर्न व दुष्कर्म की वीडियो बेचने के मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उत्तराखंड व तमिलनाडु पुलिस से संपर्क कर मेरठ पुलिस आरोपित अमित जैन तक पहुंचने का प्रयास में जुटी है।
रविवार को पूरे दिन ब्रह्मपुरी व साइबर क्राइम थाना पुलिस अमित जैन की तलाश करती रही। काफी प्रयास के बाद भी पुलिस को अमित जैन का पता नहीं मिला। पुलिस को अब तक बच्चियों का ऐसा कोई पोर्न वीडियो भी नहीं मिला जिससे इस आरोप की सत्यतता का पता लग सके। पुलिस की तीन टीम अब लुसिफर साइट के लिंक से जानकारी जुटकार सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताय कि 7 सितंबर को देहरादून पुलिस ने टेलीग्राम अकाउंट पर बच्चिचों की पोर्न साइट व दुष्कर्म की वीडियो बेचने के मामले की जानकारी मिली थी। आनलाइन इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसका लिंक भी भेजा गया था। जो शिकायत मिली उसमें कोई वीडियाे नहीं मिली।
अकाउंट में अमित जैन पुत्र जगमोहन जैन निवासी 460 बागपत गेट ब्रह्मपुरी का पता दिया गया था। उन्होंने बताया कि समन्वय पोर्टल पर मिले इस पते की पुलिस पूरे दिन तलाश करती रही। न तो पता मिला न ही अमित जैन का कोई आदमी। शिकायत में केवल आरोप लगाया कि पोर्न साइट बेचकर लाखों रुपये कमाए जा रहे हैँ।
यह भी पढ़ें- आनलाइन बेच रहा था बच्चों की पोर्न व रेप वीडियो... लाखों में की जा रही थी बिक्री, यूं पकड़ में आया मामला
ऐसी वीडियो भी तलाश के बाद नहीं मिली। केवल पोर्टल के आधार पर ही उसकी लोकेशन ब्रह्मपुरी आ रही है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर इस मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल मेरठ पुलिस उत्तराखंड व तमिलनाडु पुलिस से संपर्क कर मामले की तह व सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।