टेलीग्राम पर बच्चियों की पोर्न व दुष्कर्म की वीडियो बेचने के आरोपित अमित जैन को तलाशने में पुलिस का छूटा पसीना

जागरण संवाददाता, मेरठ। टेलीग्राम पर बच्चियों की पोर्न व दुष्कर्म की वीडियो बेचने के मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उत्तराखंड व तमिलनाडु पुलिस से संपर्क कर मेरठ पुलिस आरोपित अमित जैन तक पहुंचने का प्रयास में जुटी है।

रविवार को पूरे दिन ब्रह्मपुरी व साइबर क्राइम थाना पुलिस अमित जैन की तलाश करती रही। काफी प्रयास के बाद भी पुलिस को अमित जैन का पता नहीं मिला। पुलिस को अब तक बच्चियों का ऐसा कोई पोर्न वीडियो भी नहीं मिला जिससे इस आरोप की सत्यतता का पता लग सके। पुलिस की तीन टीम अब लुसिफर साइट के लिंक से जानकारी जुटकार सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताय कि 7 सितंबर को देहरादून पुलिस ने टेलीग्राम अकाउंट पर बच्चिचों की पोर्न साइट व दुष्कर्म की वीडियो बेचने के मामले की जानकारी मिली थी। आनलाइन इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसका लिंक भी भेजा गया था। जो शिकायत मिली उसमें कोई वीडियाे नहीं मिली।