आनलाइन बेच रहा था बच्चों की पोर्न व रेप वीडियो... लाखों में की जा रही थी बिक्री, यूं पकड़ में आया मामला

जागरण संवाददाता, मेरठ। आनलाइन टेलीग्राम अकाउंट पर बच्चों की पोर्न व रेप वीडियो बेचने के मामले में अमित जैन के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। दारोगा मोहित पटेल ने आरोप लगाया कि अमित अश्लील वीडियो लाखों रुपये में बेचता था। ब्रह्मपुरी व देहरादून पुलिस तलाश रही है। टेलीग्राम वेबसाइट पर लूसिफर नाम से अकाउंट है। इसमें बच्चियों की आनलाइन पोर्न व रेप वीडियो दिखाई जा रही हैं।

जांच में पता चला कि यह अकाउंट ब्रह्मपुरी के बागपत गेट का अमित चला रहा है। सीओ सौम्या अस्थाना ने बताया कि इसी अकाउंट से यह वीडियो देहरादून में लाखों रुपये में बेची जा रही है। मामले में सात सितंबर 25 को देहरादून में अमित के खिलाफ शिकायत की गई थी।