    आनलाइन बेच रहा था बच्चों की पोर्न व रेप वीडियो... लाखों में की जा रही थी बिक्री, यूं पकड़ में आया मामला

    By Lokesh Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 01:53 PM (IST)

    मेरठ में बच्चों की पोर्न और रेप वीडियो बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन वीडियो ...और पढ़ें

    आनलाइन टेलीग्राम अकाउंट पर बच्चों की पोर्न व रेप वीडियो बेचने के मामले में अमित जैन के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। आनलाइन टेलीग्राम अकाउंट पर बच्चों की पोर्न व रेप वीडियो बेचने के मामले में अमित जैन के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। दारोगा मोहित पटेल ने आरोप लगाया कि अमित अश्लील वीडियो लाखों रुपये में बेचता था। ब्रह्मपुरी व देहरादून पुलिस तलाश रही है। टेलीग्राम वेबसाइट पर लूसिफर नाम से अकाउंट है। इसमें बच्चियों की आनलाइन पोर्न व रेप वीडियो दिखाई जा रही हैं।

    जांच में पता चला कि यह अकाउंट ब्रह्मपुरी के बागपत गेट का अमित चला रहा है। सीओ सौम्या अस्थाना ने बताया कि इसी अकाउंट से यह वीडियो देहरादून में लाखों रुपये में बेची जा रही है। मामले में सात सितंबर 25 को देहरादून में अमित के खिलाफ शिकायत की गई थी।

    देहरादून पुलिस ने जांच कर ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना दी। जांच में पता चला कि अमित जैन अकाउंट बनाकर यह वीडियो बेच रहा है। अमित फरार हो गया और मोबाइल बंद कर लिया। अब ब्रह्मपुरी व मेरठ साइबर क्राइम थाना पुलिस अमित को तलाश रही है। सीओ ने बताया कि अब तक की जांच में अमित की संलिप्तता मिली है। रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।