Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल से पहले मेरठ पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, 31 वाहन सीज; 340 के काटे चालान

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:27 PM (IST)

    मेरठ में नववर्ष के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। एसपी सिटी के अनुसार, 2485 वाहनों की जांच की गई और 3665 लोगों ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मेरठ। नववर्ष को लेकर कानून व्यवस्था बनाने के लिए जिलेभर में चेकिंग अभियान चलाया गया। एसपी सिटी ने बताया कि जिलेभर में 2485 वाहनों को चेक किया और 3665 लोगों की जांच की गई। इस दौरान शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 31 वाहन सीज किए गए। वहीं, बिना कागजात, हेलमेट व सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर 340 वाहनों के चालान काटे गए। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि कानून व्यवस्था के दृष्टिगत यह अभियान प्रतिदिन जारी रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें