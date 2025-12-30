नए साल से पहले मेरठ पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, 31 वाहन सीज; 340 के काटे चालान

जागरण संवाददाता, मेरठ। नववर्ष को लेकर कानून व्यवस्था बनाने के लिए जिलेभर में चेकिंग अभियान चलाया गया। एसपी सिटी ने बताया कि जिलेभर में 2485 वाहनों को चेक किया और 3665 लोगों की जांच की गई। इस दौरान शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 31 वाहन सीज किए गए। वहीं, बिना कागजात, हेलमेट व सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर 340 वाहनों के चालान काटे गए। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि कानून व्यवस्था के दृष्टिगत यह अभियान प्रतिदिन जारी रहेगा।