हाथ जोड़े, जान की भीख मांगी, गिड़गिड़ाए... फिर भी मेरठ में पुलिसकर्मियों मारपीट करते रहे लोग

जागरण संवाददाता, मवाना। सठला में मंगलवार रात पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की जो वीडियो प्रसारित हुई, उसने साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिसकर्मियों व सिपाही से मारपीट व धक्का मुक्की हो रही है। अर्धनग्न अवस्था में हाथ जोड़ते हुए सिपाही, जान की भीख मांग रहा है। मारपीट कर रहे लोग उसे पुलिसकर्मी के बजाए बता रहे हैं।

कहा जा रहा था कि सिपाही से देशी पिस्टल बरामद हुई है। वीडियो बनाकर बताने का प्रयास किया जा रहा था कि वह उन्हें मारने आया था। वीडियो में आरोपितों की बातचीत व बेखौफ वीडियो बनाने से साफ है, उन्हें पुलिस का खौफ नहीं है।

मवाना थाने से पांच किलोमीटर दूर मुस्लिम बाहुल गांव सठला में रिकार्ड के अनुसार पुलिस चौकी है। चौकी इंचार्ज व दारोगा और स्टाफ की तैनाती है। पुलिस चौकी भवन यहां नहीं है। पुलिसकर्मी पेट्रोल पंप पर कुर्सी डालकर बैठते हैं। मवाना थाने से ही चौकी का संचालन होता है। थाना पुलिस की माने तो सूचना पर दो दारोगा संदीप कुमार, दारोगा सौरभ रावत और सिपाही सुनील वहां गए।

उन्हें जानने के बाद भी आरोपितों ने उनसे दुस्साहसिक रूप से मारपीट की। उसकी वीडियो भी बनाई। देशी पिस्टल दिखाते हुए बताने का प्रयास किया कि वह भाई का अपहरण करने आए थे। लोगों को उकसाकर उनसे मारपीट कराई। यह हालत तब है जब वीडियो में वर्दी पहने दारोगा दिखाई दे रहे है। अर्धनग्न सिपाही की हाथ जोड़ते हुए वीडियो बनाई। जबकि वह जान की भीख मांगता दिखा। इस दौरान 50 से अधिक लोगों मौजूद थे।