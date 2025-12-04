मेरठ में NRI के बंद मकान को चोरों ने बनाया निशाना, ढाई लाख का सामान और नकदी की पार
मेरठ में चोरों ने एक एनआरआई के बंद घर को निशाना बनाते हुए ढाई लाख रुपये के सामान और नकदी की चोरी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसप ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। नौचंदी थाना क्षेत्र के जे ब्लॉक शास्त्रीनगर में एनआरआई के बंद मकान को चोरों ने खंगाल दिया। वहां से करीब ढाई लाख के आभूषण और सामान तथा 30 हजार की नकदी चोरी कर ले गए।
एक दिसंबर को दुबई से परिवार के लोगों के लौटने के बाद घर के ताले टूटे देखकर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी।
शास्त्रीनगर जे ब्लॉक के रहने वाले ऋषि कुमार का दुबई में कारोबार है। वह तीन बेटों और पत्नी किरण राणा के साथ तीन नवंबर में दुबई गए थे। तब से उनका घर बंद पड़ा था। एक दिसंबर को परिवार के संग घर पर लौटे तो देखा कि घर के सभी ताले टूटे पड़े थे। सेफ का लॉकर भी टूटा था।
आभूषण और इलेक्ट्रोनिक्स का सामान चोरी
बदमाश घर के अंदर से 30 हजार की नकदी और ढाई लाख कीमत के सोने के आभूषण और इलेक्ट्रोनिक्स का सामान चोरी कर ले गए। घर का यह हाल देखकर तत्काल ही नौचंदी पुलिस को सूचना दी।
सीओ अभिषेक तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। साथ ही टीम लगाकर आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे है। अभी तक पुलिस को यह पता नहीं लगा है कि उनके घर पर चोरी कब हुई थी।
आसपास के लोग भी चोरी की घटना से अनभिज्ञ थे। दरअसल, एक महीने से उनका मकान बंद था। सीओ का कहना है कि टीम लगाकर जल्द ही चोरी की घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।
