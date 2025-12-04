मेरठ में NRI के बंद मकान को चोरों ने बनाया निशाना, ढाई लाख का सामान और नकदी की पार

जागरण संवाददाता, मेरठ। नौचंदी थाना क्षेत्र के जे ब्लॉक शास्त्रीनगर में एनआरआई के बंद मकान को चोरों ने खंगाल दिया। वहां से करीब ढाई लाख के आभूषण और सामान तथा 30 हजार की नकदी चोरी कर ले गए।

एक दिसंबर को दुबई से परिवार के लोगों के लौटने के बाद घर के ताले टूटे देखकर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी।

शास्त्रीनगर जे ब्लॉक के रहने वाले ऋषि कुमार का दुबई में कारोबार है। वह तीन बेटों और पत्नी किरण राणा के साथ तीन नवंबर में दुबई गए थे। तब से उनका घर बंद पड़ा था। एक दिसंबर को परिवार के संग घर पर लौटे तो देखा कि घर के सभी ताले टूटे पड़े थे। सेफ का लॉकर भी टूटा था।