Meerut Metro: दिसंबर में ही पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी? नमो भारत-मेट्रो के उद्घाटन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट

जागरण संवाददाता, मेरठ। बहुप्रतीक्षित नमो भारत और मेरठ मेट्रो को 15 या 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हरी झंडी दिखा सकते हैं। हालांकि ये तिथियां अभी चर्चाओं में हैं, इस संबंध में अभी किसी स्तर पर घोषणा नहीं हुई है। चर्चा में यह भी है कि प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ जेवर में एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही कर देंगे, यानी मेरठ नहीं आएंगे। दूसरी चर्चा है कि मेरठ आएंगे और दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे का भी शुभारंभ इसके साथ करेंगे।

वर्तमान में मेरठ के मेरठ साउथ (भूड़बराल) से दिल्ली के न्यू अशोक नगर स्टेशन तक नमो भारत की सेवा जारी है। अब दिल्ली के सराय काले खां और मेरठ के बाकी तीनाें स्टेशनों पर नमो भारत की सेवा शुरू होनी है। वहीं इसी पटरी पर मेरठ में मेरठ मेट्रो भी दौड़ेगी। मेट्रो सभी 13 स्टेशनों पर रुकेगी। कुल 82 किमी लंबे कारिडोर में 23 किमी कारिडोर हिस्से पर मेरठ में मेट्रो भी दौड़ेगी। नमो भारत की अधिकतम संचालन गति 160 किमी प्रति घंटा है वहीं मेरठ मेट्रो की अधिकतम गति 120 किमी प्रति घंटा है।