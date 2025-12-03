Meerut Metro: दिसंबर में ही पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी? नमो भारत-मेट्रो के उद्घाटन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट
मेरठ में नमो भारत और मेरठ मेट्रो के उद्घाटन की तैयारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 या 25 दिसंबर को हरी झंडी दिखा सकते हैं। अभी तारीख तय नहीं है, ल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। बहुप्रतीक्षित नमो भारत और मेरठ मेट्रो को 15 या 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हरी झंडी दिखा सकते हैं। हालांकि ये तिथियां अभी चर्चाओं में हैं, इस संबंध में अभी किसी स्तर पर घोषणा नहीं हुई है। चर्चा में यह भी है कि प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ जेवर में एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही कर देंगे, यानी मेरठ नहीं आएंगे। दूसरी चर्चा है कि मेरठ आएंगे और दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे का भी शुभारंभ इसके साथ करेंगे।
वर्तमान में मेरठ के मेरठ साउथ (भूड़बराल) से दिल्ली के न्यू अशोक नगर स्टेशन तक नमो भारत की सेवा जारी है। अब दिल्ली के सराय काले खां और मेरठ के बाकी तीनाें स्टेशनों पर नमो भारत की सेवा शुरू होनी है। वहीं इसी पटरी पर मेरठ में मेरठ मेट्रो भी दौड़ेगी। मेट्रो सभी 13 स्टेशनों पर रुकेगी। कुल 82 किमी लंबे कारिडोर में 23 किमी कारिडोर हिस्से पर मेरठ में मेट्रो भी दौड़ेगी। नमो भारत की अधिकतम संचालन गति 160 किमी प्रति घंटा है वहीं मेरठ मेट्रो की अधिकतम गति 120 किमी प्रति घंटा है।
यह है काम की स्थिति
नमो भारत व मेट्रो के संचालन के लिए सुरक्षा संबंधित अनुमति मिल चुकी है। यात्रियों के लिए आवश्यक प्रवेश-निकास द्वार तैयार हैं। मोदीपुरम स्टेशन पर अभी पार्किंग क्षेत्र में कार्य चल रहा है। तीनों भूमिगत स्टेशनों के ऊपर फिनिशिंग कार्य जारी है। मोदीपुरम डिपो स्टेशन व मोदीपुरम डिपो अभी निर्माणाधीन हैं, इसके पूर्ण होने में समय लग जाएगा। यदि अभी मेट्रो का भी शुभारंभ होता है तो आठ-नौ महीने तक मेट्रो को दुहाई से ही लाया जाएगा। गौरतलब है कि नमो भारत का संचालन दुहाई डिपो से होता है, जबकि मोदीपुरम डिपो मेट्रो के संचालन के लिए बनाया जा रहा है।
