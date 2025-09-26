विशाखा बनीं एक दिन की संयुक्त शिक्षा निदेशक और वंशिका ने संभाली DIOS मेरठ की जिम्मेदारी

Meerut News मेरठ की मेधावी छात्रा विशाखा उपाध्याय को एक दिन के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक बनाया गया। वहीं वंशिका अग्रवाल को जिला विद्यालय निरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई। छात्रा विशाखा संयुक्त शिक्षा निदेशक की कार में ही सवार होकर वापस अपने विद्यालय पहुंची। दोनों छात्राओं ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया।

राजेंद्र शर्मा, मेरठ। पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज मेरठ की मेधावी छात्रा विशाखा उपाध्याय को शुक्रवार को एक दिन के लिए मेरठ मंडल का संयुक्त शिक्षा निदेशक बनाया गया। वहीं, खालसा कन्या इंटर कालेज थापरनगर मेरठ की मेधावी छात्र वंशिका अग्रवाल को एक दिन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जेडी की कार में सवार होकर पहुंचीं आफिस संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ कार्यालय में शुक्रवार की सुबह एक अलग ही नजारा था। पंचशील कालोनी की निवासी और पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज मेरठ में गणित विज्ञान विषय की छात्रा विशाखा उपाध्याय राजकीय इंटर कालेज से ही संयुक्त शिक्षा निदेशक की कार में सवार होकर आफिस पहुंची। आफिस पहुंचने पर परिचारक ने बाकायदा गेट खोला और विशाखा के कदम संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय की ओर बढ़ गए।

कार्यालय पहुंचने पर संयुक्त शिक्षा निदेशक ओंकार शुक्ल, डीएन इंटर कालेज के प्रधानाचार्य सुशील कुमार सिंह, जीआइसी के प्रधानाचार्य उपेंद्र सिंह व उप प्रधानाचार्य प्रशांत चौधरी, चावली देवी की इंटर कालेज की प्रधानाचार्या डा. नीलम सिंह, जीआइसी की रसायन विज्ञान प्रवक्ता विद्योतमा मिश्रा व विशाखा की क्लास टीचर व राजकीय इंटर कालेज मेरठ की अंग्रेजी प्रवक्ता डा. पवित्रा देवी, उत्तर प्रदेश एजुकेशनल मिनिस्टीरियल आफिसर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विवेक यादव, मंडलीय सचिव नवनीत पाठक, मंडलीय आडिटर वरदान कौशिक व जनपदीय सचिव अरविंद शर्मा समेत अन्य ने बुके देकर विशाखा का स्वागत किया। कार्यालय में बैठकर छात्रा विशाखा ने आइजीआरएस की समीक्षा की त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रतिभा कर चुकी है विशाखा विशाखा की क्लास टीचर डा. पवित्रा का कहना है कि विशाखा पढ़ाई में शुरू से मेधावी रही है। वह दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रतिभाग कर चुकी है। कक्षा आठवीं में रहते हुए उसने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति प्राप्त की है। वह पाठ्य सहगामी गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती है। वहीं, करीब दो घंटे तक संयुक्त शिक्षा निदेशक का कार्यभार संभालने के बाद छात्रा विशाखा संयुक्त शिक्षा निदेशक की कार में ही सवार होकर वापस अपने विद्यालय पहुंची।

दादी व पापा के सपने को पूरा करना चाहती है वंशिका वहीं, खालसा कन्या इंटर कालेज थापर नगर की छात्रा मेधावी छात्रा वंशिका अग्रवाल को एक दिन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक की जिम्मेदारी सौंप गई। इंटरमीडिएट करने के बाद चिकित्सक बनने का सपना देखने वाली वंशिका अग्रवाल का कहना है कि वह चिकित्सक बनने के बाद गरीब और असहाय लोगों का इलाज मुफ्त करेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचने पर कार्यवाहक जिला विद्यालय निरीक्षक पारुल वर्मा, सह जिला विद्यालय निरीक्षक कृष्ण कुमार, वित्त एवं लेखा अधिकारी विकास गौतम व जीआइसी के उप प्रधानाचार्य प्रशांत चौधरी ने वंशिका का बुके देकर स्वागत किया। छात्रा वंशिका अग्रवाल का कहना है कि उसकी दादी और पापा की इच्छा थी कि उनकी बेटी चिकित्सक बने और गरीब लोगों का फ्री इलाज करे। उनके सपने को पूरा करने के लिए वह चिकित्सक बनने का सपना देखती हैं।