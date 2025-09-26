Language
    विशाखा बनीं एक दिन की संयुक्त शिक्षा निदेशक और वंशिका ने संभाली DIOS मेरठ की जिम्मेदारी

    By Rajendra Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:49 PM (IST)

    Meerut News मेरठ की मेधावी छात्रा विशाखा उपाध्याय को एक दिन के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक बनाया गया। वहीं वंशिका अग्रवाल को जिला विद्यालय निरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई। छात्रा विशाखा संयुक्त शिक्षा निदेशक की कार में ही सवार होकर वापस अपने विद्यालय पहुंची। दोनों छात्राओं ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया।

    DIOS मेरठ की जिम्मेदारी संभालतीं वंशिका और जेडी के कुर्सी पर बैठीं विशाखा

    राजेंद्र शर्मा, मेरठ। पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज मेरठ की मेधावी छात्रा विशाखा उपाध्याय को शुक्रवार को एक दिन के लिए मेरठ मंडल का संयुक्त शिक्षा निदेशक बनाया गया। वहीं, खालसा कन्या इंटर कालेज थापरनगर मेरठ की मेधावी छात्र वंशिका अग्रवाल को एक दिन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई।

    जेडी की कार में सवार होकर पहुंचीं आफिस

    संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ कार्यालय में शुक्रवार की सुबह एक अलग ही नजारा था। पंचशील कालोनी की निवासी और पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज मेरठ में गणित विज्ञान विषय की छात्रा विशाखा उपाध्याय राजकीय इंटर कालेज से ही संयुक्त शिक्षा निदेशक की कार में सवार होकर आफिस पहुंची। आफिस पहुंचने पर परिचारक ने बाकायदा गेट खोला और विशाखा के कदम संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय की ओर बढ़ गए।

    कार्यालय पहुंचने पर संयुक्त शिक्षा निदेशक ओंकार शुक्ल, डीएन इंटर कालेज के प्रधानाचार्य सुशील कुमार सिंह, जीआइसी के प्रधानाचार्य उपेंद्र सिंह व उप प्रधानाचार्य प्रशांत चौधरी, चावली देवी की इंटर कालेज की प्रधानाचार्या डा. नीलम सिंह, जीआइसी की रसायन विज्ञान प्रवक्ता विद्योतमा मिश्रा व विशाखा की क्लास टीचर व राजकीय इंटर कालेज मेरठ की अंग्रेजी प्रवक्ता डा. पवित्रा देवी, उत्तर प्रदेश एजुकेशनल मिनिस्टीरियल आफिसर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विवेक यादव, मंडलीय सचिव नवनीत पाठक, मंडलीय आडिटर वरदान कौशिक व जनपदीय सचिव अरविंद शर्मा समेत अन्य ने बुके देकर विशाखा का स्वागत किया। कार्यालय में बैठकर छात्रा विशाखा ने आइजीआरएस की समीक्षा की त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

    परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रतिभा कर चुकी है विशाखा

    विशाखा की क्लास टीचर डा. पवित्रा का कहना है कि विशाखा पढ़ाई में शुरू से मेधावी रही है। वह दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रतिभाग कर चुकी है। कक्षा आठवीं में रहते हुए उसने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति प्राप्त की है। वह पाठ्य सहगामी गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती है। वहीं, करीब दो घंटे तक संयुक्त शिक्षा निदेशक का कार्यभार संभालने के बाद छात्रा विशाखा संयुक्त शिक्षा निदेशक की कार में ही सवार होकर वापस अपने विद्यालय पहुंची।

    दादी व पापा के सपने को पूरा करना चाहती है वंशिका

    वहीं, खालसा कन्या इंटर कालेज थापर नगर की छात्रा मेधावी छात्रा वंशिका अग्रवाल को एक दिन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक की जिम्मेदारी सौंप गई। इंटरमीडिएट करने के बाद चिकित्सक बनने का सपना देखने वाली वंशिका अग्रवाल का कहना है कि वह चिकित्सक बनने के बाद गरीब और असहाय लोगों का इलाज मुफ्त करेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचने पर कार्यवाहक जिला विद्यालय निरीक्षक पारुल वर्मा, सह जिला विद्यालय निरीक्षक कृष्ण कुमार, वित्त एवं लेखा अधिकारी विकास गौतम व जीआइसी के उप प्रधानाचार्य प्रशांत चौधरी ने वंशिका का बुके देकर स्वागत किया। छात्रा वंशिका अग्रवाल का कहना है कि उसकी दादी और पापा की इच्छा थी कि उनकी बेटी चिकित्सक बने और गरीब लोगों का फ्री इलाज करे। उनके सपने को पूरा करने के लिए वह चिकित्सक बनने का सपना देखती हैं।

    छात्रा का नाम-विशाखा उपाध्याय

    स्कूल का नाम- पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज मेरठ

    दसवीं की परीक्षा- 89 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण।

    परिवार- पिता दिनेश कुमार रोडवेज विभाग में परिचालक, मम्मी अमिता देवी गृहणी, बड़े भाई अभय उपाध्याय बीसीए द्वितीय वर्ष के छात्र।

    लक्ष्य-आइएएस बनकर समाज सेवा करना।

    छात्रा का नाम-वंशिका अग्रवाल

    स्कूल का नाम- खालसा कन्या इंटर कालेज थापरनगर मेरठ।

    दसवीं की परीक्षा-70 अंकों से उत्तीर्ण

    परिवार- पिता स्व. शशांक गर्ग बिजनेसमैन, मम्मी गरिमा गर्ग गृहणी, बड़ी बहन स्नेहा अग्रवाल छोटा, भाई वंश अग्रवाल।

    लक्ष्य-चिकित्सक चिकित्सा बनकर समाज सेवा करना।