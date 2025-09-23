Language
    Meerut News : पुलिस चौकी से पचास मीटर दूर नाले में युवक का शव मिलने से सनसनी, हत्याकर शव फेंकने की आशंका

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:29 PM (IST)

    Meerut News मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में पिलोखड़ी पुलिस चौकी के पास एक नाले में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। सफाईकर्मी ने शव देखकर पुलिस को सूचित किया। आशंका है कि हत्या के बाद शव को नाले में फेंका गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है।

    नाले में युवक का शव मिलने से सनसनी (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। लिसाडी गेट थाना क्षेत्र के पिलोखड़ी पुलिस चौकी से पचास मीटर की दूरी पर श्यामनगर नाले में शव मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने हत्या करने के बाद शव नाले में फेंक दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    मंगलवार सुबह श्यामनगर स्थित अखलाक मस्जिद के पास नगर निगम का सफाईकर्मी नाले की सफाई कर रहा था। नाले में सफाईकर्मी ने एक शव पड़ा देखा तो आसपास के लोगों को सूचना दी। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव तीन-चार दिन पुराना होने के कारण पूरी तरह से फूल गया था।

    पुलिस ने नाले से शव को बाहर निकाला। मृतक की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है। आशंका है कि किसी ने हत्या करने के बाद शव को नाले में फेंक दिया हो। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त के लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ की। काफी प्रयास के बाद भी मृतक की शिनाख्त पुलिस नहीं कर पाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    मृतक के बारे में पुलिस पता लगाने में जुटी है। लिसाड़ी गेट इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही व्यक्ति की मौत का कारण पता चल सकेगा। उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।

    तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत

    जागरण संवाददाता, मेरठ। बागपत रोड पर डीपीएस के सामने तेज रफ्तार कार की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई और उसकी पत्नी चोटिल हो गई। आरोपित चालक कार समेत फरार हो गए। टीपीनगर थानाक्षेत्र के मलियाना निवासी 37 वर्षीय अरविंद अपने घर पर डेरी चलाते थे। सोमवार रात नौ बजे वह पत्नी कमलेश के साथ बाइक से दिल्ली-दून हाईवे स्थित होटल में खाना खाने जा रहे था।

    दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने अचानक सड़क पर आए पशु को बचाने के प्रयास में अरविंद ने बाइक को डिवाइडर की तरफ मोड़ा तो पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने बाइक को रौंद दिया। टक्कर लगते ही दंपती बाइक समेत सड़क पर गिरा। सड़क में सिर लगने से अरविंद गंभीर घायल हो गए। पुलिस घायल दंपती को सुभारती अस्पताल ले गई, जहां अरविंद को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी अरुण मिश्रा सीसीटीवी से कार का पता लगाया जा रहा है।