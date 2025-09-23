Meerut News : पुलिस चौकी से पचास मीटर दूर नाले में युवक का शव मिलने से सनसनी, हत्याकर शव फेंकने की आशंका

Meerut News मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में पिलोखड़ी पुलिस चौकी के पास एक नाले में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। सफाईकर्मी ने शव देखकर पुलिस को सूचित किया। आशंका है कि हत्या के बाद शव को नाले में फेंका गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। लिसाडी गेट थाना क्षेत्र के पिलोखड़ी पुलिस चौकी से पचास मीटर की दूरी पर श्यामनगर नाले में शव मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने हत्या करने के बाद शव नाले में फेंक दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मंगलवार सुबह श्यामनगर स्थित अखलाक मस्जिद के पास नगर निगम का सफाईकर्मी नाले की सफाई कर रहा था। नाले में सफाईकर्मी ने एक शव पड़ा देखा तो आसपास के लोगों को सूचना दी। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव तीन-चार दिन पुराना होने के कारण पूरी तरह से फूल गया था।

पुलिस ने नाले से शव को बाहर निकाला। मृतक की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है। आशंका है कि किसी ने हत्या करने के बाद शव को नाले में फेंक दिया हो। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त के लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ की। काफी प्रयास के बाद भी मृतक की शिनाख्त पुलिस नहीं कर पाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मृतक के बारे में पुलिस पता लगाने में जुटी है। लिसाड़ी गेट इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही व्यक्ति की मौत का कारण पता चल सकेगा। उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।

