मेरठ में तेज गति के कैंटर वाहन ने पहले बस को टक्कर मारी, फिर बाइक सवार दो महिला समेत तीन लोगों को कुचला, दो की मौत
Meerut News : मेरठ में दिल्ली रोड पर एक तेज रफ्तार कैंटर ने बस को टक्कर मारने के बाद बाइक सवार तीन लोगों को कुचल दिया, जिनमें से दो की मौके पर ही मौत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता मेरठ। दिल्ली रोड पर देर रात तेज गति के कैंटर वाहन ने पहले बस को टक्कर मारी। उसके बाद बाइक सवार दो महिला समेत एक युवक को कुचल दिया। दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। उक्त सभी लोग देर रात मंडप में आयोजित माता के जागरण कार्यक्रम से घर लौट रहे थे।
टीपी नगर क्षेत्र के मलियाना निवासी नितिन कुमार और रिठानी निवासी कविता पुत्री जगपाल और पूनम पत्नी शेर सिंह तीनों ही दिल्ली रोड स्थित एक मंडप में काम करते हैं। गुरुवार की रात मंडप में माता का जागरण था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रात करीब 2:30 बजे तीनों बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। नितिन, कविता और पूनम को रिठानी छोड़ने जा रहा था। इसी बीच संगम होटल के समीप दिल्ली रोड की तरफ से तेज गति में कैंटर आ रहा था।
तभी संगम कट से स्कूली बस दिल्ली रोड पर चढ़ रही थी। तेज गति कैंटर ने पहले बस को टक्कर मारी उसके बाद साइड में चल रहे बाइक सवार को कुचल दिया। टक्कर इतनी जबरदस्ती की बाइक पर सवार नितिन, पूनम और कविता नाले में गिर गए। जब तक उन्हें नाले से बाहर निकाला गया, तब तक नितिन और कविता की मौत हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल पूनम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
यह भी पढ़ें- मेरठ में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर लगातार दूसरे दिन हादसा, तीन कार क्षतिग्रस्त, इस कारण ड्राइवर को अचानक लगाने पड़े ब्रेक
हादसे के बाद अनियंत्रित होकर कैंटर भी नाले में गिर गया। कटर से कैंटर का हिस्सा काटने के बाद ही उसके चालक विकास को भी बाहर निकल गया। हादसे के बाद सभी के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। शुक्रवार को पुलिस ने क्रेन बुलाकर कैंटर को नाले से बाहर निकाल।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।