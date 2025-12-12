मेरठ में तेज गति के कैंटर वाहन ने पहले बस को टक्कर मारी, फिर बाइक सवार दो महिला समेत तीन लोगों को कुचला, दो की मौत

जागरण संवाददाता मेरठ। दिल्ली रोड पर देर रात तेज गति के कैंटर वाहन ने पहले बस को टक्कर मारी। उसके बाद बाइक सवार दो महिला समेत एक युवक को कुचल दिया। दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। उक्त सभी लोग देर रात मंडप में आयोजित माता के जागरण कार्यक्रम से घर लौट रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टीपी नगर क्षेत्र के मलियाना निवासी नितिन कुमार और रिठानी निवासी कविता पुत्री जगपाल और पूनम पत्नी शेर सिंह तीनों ही दिल्ली रोड स्थित एक मंडप में काम करते हैं। गुरुवार की रात मंडप में माता का जागरण था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रात करीब 2:30 बजे तीनों बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। नितिन, कविता और पूनम को रिठानी छोड़ने जा रहा था। इसी बीच संगम होटल के समीप दिल्ली रोड की तरफ से तेज गति में कैंटर आ रहा था।