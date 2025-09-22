Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ज्ञान की राह पर ट्रांसजेंडर्स, पहली बार साक्षरता परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में लिया हिस्सा, अफसरों ने दी शाबासी

    By Rajendra Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:59 PM (IST)

    Meerut News मेरठ के प्राथमिक विद्यालय पचपेड़ा के केंद्र पर 15 किन्नरों ने भी साक्षरता परीक्षा दी। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 15 से 85 वर्ष तक के लोगों ने भाग लिया। अधिकारियों ने परीक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया। किन्नरों की भागीदारी विशेष आकर्षण रही जिनमें 67 वर्षीय इमराना और 62 वर्षीय सुनीता भी शामिल थीं।

    prefferd source google
    Hero Image
    मेरठ के प्राथमिक विद्यालय पचपेड़ा में परीक्षा देने पहुंचे किन्नर परीक्षार्थी

    राजेंद्र शर्मा, जागरण, मेरठ। जिले के 96 परीक्षा केंद्रों में से एक प्राथमिक विद्यालय पचपेड़ा केंद्र के परीक्षार्थी कुछ अलग हटकर थे। उक्त परीक्षार्थी पहली बार अपनी परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा के दौरान केंद्र पर निरीक्षण के लिए पहुंचे अधिकारियों ने भी इन सभी परीक्षार्थियों को खूब प्रोत्साहित किया। इन परीक्षार्थियों ने ज्ञान की राह पर चलकर समाज को भी बड़ा संदेश दिया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत हुआ परीक्षा का आयोजन

    नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जिले में साक्षरता परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में 15 साल से लेकर करीब 85 वर्ष आयु वर्ग के परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा सुबह 10 से शाम पांच बजे तक आयोजित की गई। प्राथमिक विद्यालय पचपेड़ा केंद्र पर पहली बार 15 किन्नरों ने भी एक साथ परीक्षा देकर रविवार को सभी को चौंका दिया।

    यह पहली बार था, जब साक्षरता परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में किसी केंद्र अथवा जिले में किन्नर एक साथ परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा में शामिल किन्नर इमराना 67 साल व सुनीता 62 साल आयु की रहीं हैं।इनके अलावा सीमा, गुड्डी, सोनिया, शकीना, महबूबा, भोली, रूबीना, सलमा, गय्यबा, तबस्सुम, राजिया एवं राबिया भी शामिल हुई। मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंची बीएसए आशा चौधरी व खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र गौड़ ने भी इन सभी परीक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया।

    परीक्षितगढ़ केंद्र पर 85 वर्षीय कृष्णा ने दी परीक्षा

    वहीं, कई अन्य केंद्रों पर काफी अधिक आयु वर्ग के परीक्षार्थी शामिल हुए। प्राथमिक विद्यालय चितमाना शेरपुर परीक्षितगढ़ केंद्र पर करीब 85 वर्षीय कृष्णा ने दी। प्राथमिक विद्यालय अमरगढ परीक्षितगढ़ में 72 वर्षीय हसीना ने परीक्षा दी। 

    जेल के परीक्षा केंद्र पर शामिल हुए 60 परीक्षार्थी

    जिला कारागर केंद्र पर हुई परीक्षा में करीब 60 परीक्षार्थी शामिल हुए। जिला संयोजक व प्रभारी परीक्षा लक्ष्मण सिंह ने बताया कि परीक्षा के लिए करीब 25 सौ परीक्षार्थियों का लक्ष्य रखा था। जिसमें से करीब 2465 ने रविवार को परीक्षा दी। साक्षरता परीक्षा के आयोजन में जिला कारागर के जेलर हरवंश पांडे का भी सहयोग रहा।