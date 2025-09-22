ज्ञान की राह पर ट्रांसजेंडर्स, पहली बार साक्षरता परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में लिया हिस्सा, अफसरों ने दी शाबासी

Meerut News मेरठ के प्राथमिक विद्यालय पचपेड़ा के केंद्र पर 15 किन्नरों ने भी साक्षरता परीक्षा दी। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 15 से 85 वर्ष तक के लोगों ने भाग लिया। अधिकारियों ने परीक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया। किन्नरों की भागीदारी विशेष आकर्षण रही जिनमें 67 वर्षीय इमराना और 62 वर्षीय सुनीता भी शामिल थीं।

राजेंद्र शर्मा, जागरण, मेरठ। जिले के 96 परीक्षा केंद्रों में से एक प्राथमिक विद्यालय पचपेड़ा केंद्र के परीक्षार्थी कुछ अलग हटकर थे। उक्त परीक्षार्थी पहली बार अपनी परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा के दौरान केंद्र पर निरीक्षण के लिए पहुंचे अधिकारियों ने भी इन सभी परीक्षार्थियों को खूब प्रोत्साहित किया। इन परीक्षार्थियों ने ज्ञान की राह पर चलकर समाज को भी बड़ा संदेश दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत हुआ परीक्षा का आयोजन नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जिले में साक्षरता परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में 15 साल से लेकर करीब 85 वर्ष आयु वर्ग के परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा सुबह 10 से शाम पांच बजे तक आयोजित की गई। प्राथमिक विद्यालय पचपेड़ा केंद्र पर पहली बार 15 किन्नरों ने भी एक साथ परीक्षा देकर रविवार को सभी को चौंका दिया।

यह पहली बार था, जब साक्षरता परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में किसी केंद्र अथवा जिले में किन्नर एक साथ परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा में शामिल किन्नर इमराना 67 साल व सुनीता 62 साल आयु की रहीं हैं।इनके अलावा सीमा, गुड्डी, सोनिया, शकीना, महबूबा, भोली, रूबीना, सलमा, गय्यबा, तबस्सुम, राजिया एवं राबिया भी शामिल हुई। मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंची बीएसए आशा चौधरी व खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र गौड़ ने भी इन सभी परीक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया।