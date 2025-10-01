Language
    Meerut: दशहरा पर बंद रहेंगे शहर के कई रास्ते, यह है रूट डायवर्जन प्लान, आदेश का उल्लंघन करने पर वाहन होंगे सीज

    By Lokesh Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:52 PM (IST)

    Meerut News मेरठ में दशहरा के मौके पर यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन किया गया है। शहर में लगने वाले मेलों के कारण कई रास्ते बंद रहेंगे। दिल्ली हरिद्वार बिजनौर से आने वाली बसों के मार्ग बदल दिए गए हैं। भारी वाहनों को भी अन्य रास्तों से भेजा जाएगा। शहर में दो अक्टूबर को रात एक बजे तक भारी वाहनों की एंट्री बंद रहेगी।

    दशहरा पर शहर में बंद रहेंगे कई रास्ते

    जागरण संवाददाता, मेरठ। दशहरा पर शहर में होने वाले आयोजन व मेलों को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर में रूट डायवर्जन किया है। जिन मार्ग व क्षेत्र में रामलीला, दशहरा आयोजन व मेले लगेंगे, वहां किसी भी प्रकार के वाहन को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सख्ती से रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा। इसके लिए बैरियर लगाकर यातायात पुलिस को तैनात किया जा रहा है।

    आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को सीज किया जाएगा। शहर में आने वाली रोडवेज बस व अन्य वाहनों को विभिन्न मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। दशहरा के दौरान नो एंट्री रात एक बजे तक जारी रहेगी। शहर में भारी वाहन इस दौरान प्रवेश नहीं कर सकेंगे। एसपी यातायात ने बताया कि गुरुवार दो अक्टूबर को शाम पांच बजे से रूट डायवर्जन किया जाएगा।

    गुरुवार को दशहरा पर यह रहेगी यातायात संचालन व्यवस्था 

    - दिल्ली से भैंसाली बस अड्डे आने-जाने वाली रोडवेज बस व अन्य वाहन परतापुर इंटरचेंज एक्सप्रेसवे से मोदीपुरम होते हुए जीरो माइल्स, बेगमपुल से भैंसाली बस अड्डे पहुंचेंगे।

    - हरिद्वार-मुजफ्फरनगर आने-जाने वाले बस व अन्य वाहन मोदीपुरम होते हुए जीरो माइल्स, बेगमपुल से भैंसाली बस अड्डे पहुंचेंगे।

    - बिजनौर की ओर आने जाने वाली रोडवेज बस साकेत चौराहे से जीरो माइल्स, बेगमपुल होकर भैंसाली बस अड्डे पहुंंचेंगी।

    - मुजफ्फरनगर की ओर से आने जाने वाले भारी वाहन जिन्हें हापुड़, गढ़ व मुरादाबाद की ओर जाना है, वह मोदीपुरम फ्लाईओवर से सरधना फ्लाई ओवर, परतापुर इंटरचेंज, गांव मोहउद्दीनपुर खरखौदा मोड से खरखौदा होते हुए जा सकेंगे।

    - जेल चुंगी चौराहे पर दशहरा मेला आयोजन के कारण गढ़ मुरादाबाद की ओर से मुजफ्फरनगर रुडकी की ओर आने जाने वाले भारी वाहनों को डिग्गी तिराहा से डायवर्ट किया जाएगा। उन्हें तेजगढ़ी चौराहे से एल-ब्लाक, बिजली बंबा पुलिस चौकी से खरखौदा होते हुए मोहउद्दीनपुर, परतापुर इंटरचेंज से होते हुए मोदीपुरम की ओर भेजा जाएगा।

    - डिग्गी तिराहा व तेजगढ़ी चौराहे से कमिश्नर आवास चौराहा के बची भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। डिग्गी तिराहा से सीसीएसयू रोड, जेल चुंगी की ओर आने वाहनों को किला रोड की ओर डायवर्ट किया गया है। वह इस रास्ते से जा सकेंगे।

    - एलआइसी कट से आने वाले वाहनों को इमली तिराहे से निकाला जाएगा।

    - बिजनौर की ओर से आने वाले भारी वाहन जिन्हें हापुड़, गढ़ व मुरादाबाद की ओर जाना है, वह कसेरूखेड़ा, गंदानाला के दाहिनी ओर होते हुए काली नदी पुल के बराबर से गढ़ रोड आएंगे। यहां से हापुड़, गढ़ व मुरादाबाद आ जा सकेंगे।

    - मुजफ्फरनगर की ओर से आने वाले भारी वाहन जिन्हें हापुड़ व बुलंदशहर की ओर जाना है। ऐसे वाहन मोदीपुरम तिराहे से परतापुर इंटरचेंज से मोहउद्दीनपुर-खरखौदा मोड होते हुए खरखौदा होकर हापुड़ व बुलंदहशर की ओर से अपने गंतव्य जा सकेंगे।

    - दिल्ली रोड पर रामलीला ग्राउंड में दशहरा मेले के आयोजन के कारण बागपत तिराहा फुटबाल चौराहा, दैनिक जागरण तिराहे के बीच दिल्ली रोड पर सभी तरह के हल्के, भारी का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। ऐसे वाहन बिजली बंबा बाईपास होकर एवं बागपत तिराहे से बागपत रोड होते हुए अपने गंतव्य जा सकेंगे।

    - ब्रह्मपुरी चौराहा, शारदा रोड से दिल्ली चुंगी की ओर आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को रामलीला ग्राउंड दिल्ली रोड की ओर नहीं आने दिया जाएगा। ऐसे वाहन दिल्ली चुंगी से बागपत तिराहे, मलियाना पुल की ओर डायवर्ट किए जाएंगे। वह बागपत रोड से अपने गंतव्य पहुंचेंगे।

    - सूरजकुंड पार्क में दशहरा मेले के आयोजन के कारण गांधी आश्रम चौराहे से सूरजकुंड मंदिर, सीताराम हास्टल पुलिया से सूरजकुंड मंदिर, सूरजकुंड स्पोर्टस मार्केट, नाले की पुलिया से सूरजकुंड मंदिर की ओर आने वाले सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा।

    - भैंसाली ग्राउंड में दशहरा मेला आयोजन के कारण जली कोठी से भैसाली ग्राउंड, महताब तिराहे से भैसाली ग्राउंड, सीएवी स्कूल सदर से भैसाली ग्राउंड तथा गुरु तेगबहादुर स्कूल से भैंसाली ग्राउंड की ओर आने वाले सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा।

    दो अक्टूबर को एक बजे तक रहेगी नो एंट्री

    दशहरा के दिन गुरुवार दो अक्टूबर को रात एक बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। नो एंट्री का समय बढ़ाकर एक बजे किया गया है। दशहरा के शहर में आयोजन समाप्त होने के बाद ही भारी माल वाहक वाहनों को शहर में प्रवेश करने दिया जाएगा। विजयदशमी व मेलों में भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

    एसपी यातायात राघवेन्द्र मिश्र के अनुसार दशहरा के आयोजन को देखते हुए शहर में रूट डायवर्जन किया गया है। जिन मार्ग पर दशहरा मेला व अन्य आयोजन किया जा रहा है, वहां वाहनों का आवागमन रोका गया है। ऐसे वाहन व बसों को विभिन्न मार्गों से निकाला जाएगा। रूट डायवर्जन को सख्ती से लागू किया जाएगा।