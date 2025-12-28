Language
    मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 28 दिसंबर 2025 की शाम तक सुर्खियों में रहीं

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 07:56 PM (IST)

    मेरठ और आसपास के जिलों में कई प्रमुख घटनाएँ सुर्खियों में रहीं। मेरठ शहर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का प्रथम आगमन हुआ तो पार्टी कार्यकर्ता ...और पढ़ें

    जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं।

    जहर खाने के बाद होश आया तो चौथे दिन बताई छेड़छाड़ पीड़िता ने आपबीती
    बागपत। बड़ौत क्षेत्र के एक गांव में जहर खाने के चौथे दिन छेड़छाड़ पीड़ित युवती को होश आया तो उसने स्वजन के सामने आपबीती सुनाई, जिसके बाद स्वजन ने आरोपित मुस्लिम युवक के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपित युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। परवेज की हरकतों से आहत होकर युवती ने जहर निगला था।

    लड़की से छेड़छाड़ का आरोपित बदमाश मुठभेड़ में घायल, गिरफ्तार
    बिजनौर : बदमाश ने अपना पूरा नाम इकराम उर्फ भूरा कुरैशी निवासी ग्राम बेहड़ा सादात थाना काकरौली जनपद मुजफ्फरनगर तथा हाल निवासी ग्राम ताहारपुर सैद उर्फ तरकौला थाना नहटौर बताया है। इकराम ने किसान की बेटी से छेड़छाड़ और विरोध करने पर हाथापाई के दौरान किसान के पेट में चाकू मार दिया था।

    गैलेक्सी हास्पिटल के संचालक फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार
    मुजफ्फरनगर। रुड़की रोड स्थित गैलेक्सी हास्पिटल के संचालक डा. अम्मार हुसैन को फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि डा. अम्मार हुसैन के पास बीयूएमएस की फर्जी डिग्री थी। इसका इस्तेमाल कर मरीजों को देखता था। इस मामले की शिकायत सीएमओ से की गई थी। जांच में डिग्री फर्जी पाई गई।

    एसआइआर सूची से तय होंगे वोट, 2027 में क्रांतिधरा से बजेगा भाजपा की प्रचंड जीत का बिगुल : पंकज चौधरी
    मेरठ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मेरठ में पश्चिम उप्र की क्षेत्रीय संगठनात्मक बैठक को संबोधित किया। वे बोले, सिर्फ भाजपा में ही सामान्य कार्यकर्ता को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष बनने का अवसर मिल सकता है। इंडी गठबंधन में प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। हमारे यहां कार्यकर्ता सर्वप्रिय हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा 2027 में में प्रचंड जीत मिलेगी, इसका बिगुल क्रांति धरा से फूंका जाएगा। एसआइआर के लिए गंभीरता से जुट जाएं।

    मुस्लिम परिवार को मकान बेचने पर दोनों संप्रदाय के लोग हुए आमने-सामने
    मेरठ। मेडिकल थाना क्षेत्र के सोमदत्त विहार में मुस्लिम परिवार को मकान बेचने को लेकर दोनों संप्रदाय के लोग आमने-सामने हो गए। मामले को तूल पकड़ते देख पुलिस दोनों संप्रदाय के लोगों को थाने ले गई। जहां पर दोनों संप्रदाय के लोगों में समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है। थाना प्रभारी सतवीर सिंह अत्री का कहना है कि अभी तक इस संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है। दोनों संप्रदाय के लोग आपस में समझौता करने के प्रयास में जुटे हैं।

    सीएचसी अधीक्षक बनाने के लिए दो लाख रुपये मांगने का आरोप, वीडियो प्रसारित
    शामली। सीएचसी शामली में तैनात चिकित्सक ने सीएमओ कार्यालय में तैनात एक बाबू पर सीएचसी अधीक्षक कैराना बनाए जाने के नाम पर दो लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उनका एक वीडियो भी प्रसारित हो रहा है। हालांकि सीएमओ ने ऐसे किसी भी आरोप को गलत बताते हुए मामले की जांच कराने की बात कही है। शामली सीएचसी में डा. विजेंद्र कुमार की तैनाती है।

    उन्होंने सीएमओ कार्यालय के एक बाबू पर सीएचसी कैराना का चिकित्सा प्रभारी नियुक्त कराने के नाम पर दो लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया। इस संबंध में बुधवार को उनका एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें वह अपने आंसू पोंछते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कर्मचारी की संपत्ति की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। सीएमओ डा. अनिल कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, लेकिन आरोप पूरी तरह से गलत है। यदि लिखित में शिकायत की जाती है, तो मामले की जांच कराई जाएगी।

    दो पक्षों के बीच संघर्ष, दोनों ओर से मुकदमा, बाइक की टक्कर लगने पर विवाद हुआ था
    मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांव बिलासपुर में बाइक से टक्कर लगने को लेकर हुए विवाद के बाद दो पक्षों में संघर्ष हो गया। जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। घटना में दोनों पक्षों के चार लोग घायल हुए। दोनों ही तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस जांच कर रही है। एक तरफ से आस मोहम्मद उर्फ आशु ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि मंगलवार की शाम लगभग साढ़े पांच बजे उसका भाई शाहजेब घर के बाहर खड़ा था। तभी गांव के ही अहसान ने जान बूझकर उसे बाइक से टक्कर मार दी। विरोध करने पर गाली गलौज की।

    आरोप है कि इसके बाद अहसान पुत्र निजामु, नसीम, नवाब पुत्र गण अमीर, मानू, सद्दाम, लाला उर्फ जिशान पुत्र गण अहसान, सद्दन पुत्र निजामू, सैफुल पुत्र सद्दन ने लाठी डंडों व धारदार हथियारों से हमला किया और तमंचे से फायरिंग की। शाहजेब ने घर में घुसकर जान बचाई, तो आरोपितों ने शाहजेब व हाजी युसुफ पुत्र रफीक को पीटकर घायल कर दिया। उधर, दूसरी तरफ से इसरार पुत्र निजामुद्दीन ने भी नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। उसमें परवेज, नदीम, शाहजाब, फुरकान, आबिद, साकिब व साहिब को नामजद किया है।

    दिल्ली-यमुनोत्री हाइवे पर भीषण हादसा, डिवाइडर से टकराई कार, धू्-धूकर जली
    नानौता (सहारनपुर)। दिल्ली-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-709बी) पर देर शाम एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार में भीषण आग लग गई। हादसे में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई, लेकिन राहगीरों की सूझबूझ और साहस से कार चालक को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। हालांकि, सुरक्षित निकाले जाने के बाद चालक मौके से फरार हो गया।

    घटना सहारनपुर से दिल्ली की ओर जा रही कार की है, जो दरियापुर मोड़ के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज धमाके की आवाज के साथ कार डिवाइडर से टकराई और तुरंत आग की लपेट में आ गई। हाइवे पर रुके राहगीरों ने तुरंत कार के दरवाजे तोड़कर चालक को बाहर निकाला। कार में केवल चालक ही सवार था। आग लगने से हाइवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात ठप हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।