Meerut News गुर्जर स्वाभिमान महापंचायत के बाद पथराव करने के आरोप में 22 लोगों को जेल भेजा गया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर आरोपितों की रिहाई की मांग की जा रही है। पुलिस ने जातीय टिप्पणी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पुलिस सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रख रही है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। दौराला के दादरी गांव में गुर्जर स्वाभिमान महापंचायत को लेकर हुए विवाद में गुर्जर समाज के लोगों ने सोशल मीडिया पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ "वार" शुरू कर दी है। इंटरनेट पर पोस्ट अपलोड कर जेल गए गुर्जर समाज के 22 लोगों को रिहा करने की मांग की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दौराला थाने में दर्ज दोनों मुकदमों में सभी को आरोपित बनाया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जातीय संबोधन की पोस्ट प्रसारित करने वालों को भी मुकदमे में आरोपित बनाया जाएगा। दादरी और कपसाड़ गांव में एहतियातन पुलिस तैनात है।

गत छह सितंबर को कपसाढ़ गांव के मुख्य द्वार पर लगे सम्राट मिहिर भोज के बोर्ड पर ‘राजपूत सम्राट’ लिखने के बाद मामला गरमा गया था। रविवार को इसके विरोध में दादरी के स्वामी विरजानंद इंटर कालेज में गुर्जर स्वाभिमान महापंचायत का ऐलान किया गया। दादरी निवासी अभिनव मोतला भारी संख्या में लोगों के साथ नारेबाजी करते हुए बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दादरी की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने गांव में जाने से रोका तो हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो भीड़ ने पथराव कर दिया। दारोगा विकास निषाद और सिपाही सोनू कुमार घायल हो गए थे।

पुलिस ने मौके से अभिनव मोतला निवासी दादरी हाल पता सन्तनगर बुराडी दिल्ली, विशाल ढापकी निवासी ढापकी थाना नकुड सहारनपुर, रविन्द्र सिह गुर्जर निवासी मुजफ्फरनगर, मोहित, सोनू गुर्जर निवासीगण मीरगपुर थाना देवबंद सहारनपुर, अनिल कुमार बादौली बांगर गौतमबुद्धनगर, विनीत मदनूकी निवासी रामपुर मनिहारन सहारनपुर, अंकुर गुर्जर पोपलहेडा थाना खतौली, हरेन्द्र सिह गुर्जर निवासी खतौली, रुतबा पहलवान निवासी छतरी थाना खरखौदा, भूपेन्द्र उर्फ सुमित निवासी टिटौडा थाना खतौली (मुजफ्फरनगर), गौरव गुर्जर निवासी अहमदपुर थाना फलावदा, दीपक कुमार निवासी इंदिरापुरम गाजियाबाद, दीपक कुमार निवासी भिजोपुरा थाना छपार (मुजफ्फरनगर), मोहित नागर निवासी धूमखेडा नोएडा, रविन्द्र भाटी निवासी रोजा जलालपुर थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर, प्रवेश गुर्जर निवासी कपिल विहार सहारनपुर, मुकुल निवासी ग्राम मोटा थाना मधुबन बाबूराम गाजियाबाद, बृजपाल पुत्र भोपाल निवासी इंद्रापुरम परतापुर, आशीष, नीरज और अतुल कुमार निवासीगण नंगला राठी थाना दौराला के खिलाफ थाना प्रभारी सुमन कुमार की तरफ से मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।

शनिवार को दर्ज हुए एक मुकदमे में भी सभी को आरोपित बनाया जा रहा है। इंस्टाग्राम और फेसबुक आइडी से सामने आया कि उक्त लोगों ने ही समाज के लोगों को दादरी में पहुंचने का ऐलान किया था। सोमवार को भी इंटरनेट मीडिया पर काफी युवकों ने जेल गए आरोपितों की रिहाई की मांग की।

उधर, पुलिस प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि कपसाड़ गांव से अभी तक बोर्ड उतारा नहीं गया है। इंटरनेट मीडिया पर टिप्पणी करने वाले लोगों को भी साइबर टीम चिन्हित कर रही है। उन्हें भी मुकदमे में आरोपित बनाया जाएगा।