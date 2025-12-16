Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किसान की बेटी के 'भैया' कहने पर बिफरा अस्पताल कर्मी! BKU ने जमकर काटा हंगामा

    By Sarvendra Pundir Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:40 PM (IST)

    Meerut News : मेरठ के प्यारे लाल शर्मा जिला अस्पताल में भाकियू जिला सचिव की बेटी ने डाक्टर के सहयोगी को भैया कहकर संबोधित किया तो कर्मचारी ने अभद्रता ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुख्य चिकित्सक अधीक्षक के कार्यालय का घेराव करते भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी। सौ. भाकियू

    जागरण संवाददाता, मेरठ। प्यारे लाल शर्मा जिला अस्पताल में सोमवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब भाकियू के जिला सचिव की छह साल की बेटी ने एक कर्मचारी को भैया बोल दिया। कर्मचारी ने जिला सचिव एवं उनकी बेटी से अभद्रता कर दी।
    इस पर भाकियू जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी भी पहुंच गए और दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय में धरना दिया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करने का वादा किया, जिसके बाद धरना खत्म हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने बताया कि उनके जिला सचिव बिट्टू जंगेठी की छह साल की बेटी शिंवाशी को सिरदर्द हुआ। वह उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। बेटी ने डाक्टर के सहयोगी को भैया कहकर संबोधित किया तो कर्मचारी ने अभद्रता शुरू कर दी।

    जिला सचिव ने विरोध किया तो उसने पुलिस बुला ली। सूचना मिलने पर जिलाध्यक्ष दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचे और हंगामा करते हुए दो घंटे धरना दिया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. योगेश अग्रवाल से बातचीत की। बाद में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने कर्मचारी की गलती मानी और कहा कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसके बाद किसानों ने धरना खत्म किया। इस दौरान बिट्टू, नीरज, सुनील, सेठी, मोनू टिकरी, आदित्य आदि मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- टिकैत बंधुओं की मौजूदगी में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर भाकियू करेगी युवाओं से संवाद, प्रमुखता से उठेंगे ये मुद्दे

    भाकियू का गन्ना भवन में डेरा, अधिकारी को बंधक बनाया, पदाधिकारी भड़के

    जागरण संवाददाता, मेरठ। भारतीय किसान यूनियन ने जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने पांडव नगर स्थित गन्ना भवन में डेरा डाल लिया। सोमवार शाम चार बजे शुरू हुआ धरना गन्ना अधिकारियों के मौजूद न मिलने पर अनिश्चितकालीन में तब्दील हो गया। ट्रैक्टर-ट्रालियों में सवार होकर पहुंचे गुस्साए किसानों ने गन्ना भवन में अलाव जलाया और धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया।
    कार्यालय में उप गन्ना आयुक्त राजीव कुमार राय के न मिलने पर भाकियू पदाधिकारी भड़क गए। उन्होंने जिला गन्ना अधिकारी ब्रजेश पटेल, गन्ना सचिव मोहिउद्दीनपुर अशोक पांडेय, गन्ना प्रबंधक अशोक यादव, दौराला सचिव प्रदीप यादव को बंधक बना लिया।
    जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने बताया कि गन्ना संबंधित समस्याओं के संबंध में वार्ता करने के लिए उप गन्ना आयुक्त राजीव राय कार्यालय में नहीं मिले और न ही उनका फोन उठा।
    इस संबंध में उन्होंने मंडलायुक्त से फोन पर उनकी शिकायत की और वार्ता कराने की बात कही।
    अनुराग चौधरी ने कहा कि वर्तमान पेराई सत्र 2025-26 को चालू हुए दो माह बीत चुके हैं, लेकिन किनौनी चीनी मिल ने मात्र शुरू के छह दिन का ही गन्ना भुगतान किया है।
    किनौनी चीनी मिल पर चालू पेराई सत्र का लगभग 150 करोड़ का बकाया भुगतान है। दूसरी प्रमुख मांग भाड़े में बढ़ोतरी रही। उन्होंने कहा कि गन्ना विभाग ने ढुलाई भाडे में 15 पैसे प्रति कुंतल की वृद्धि की है, जो लगभग पहले से 35 प्रतिशत अधिक है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह किसानों का उत्पीड़न है। इसे घटाने की मांग की है। देर रात तक धरना जारी रहा। अनुराग चौधरी, हर्ष चाहल, बिट्टू, नीरज, सुनील व अन्य मौजूद रहे।