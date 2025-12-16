Language
    टिकैत बंधुओं की मौजूदगी में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर भाकियू करेगी युवाओं से संवाद, प्रमुखता से उठेंगे ये मुद्दे

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 12:49 PM (IST)

    Muzaffarnagar News : भाकियू ने सोरम सर्वखाप पंचायत के बाद कार्यक्रमों में बदलाव किया है। सिसौली की मासिक पंचायत स्थगित कर दी गई है। चौधरी चरण सिंह की ...और पढ़ें

    भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और अध्यक्ष नरेश टिकैत (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। पिछले दिनों गांव सोरम में हुई सर्वखाप पंचायत के बाद भाकियू ने अपने आंदोलन और कार्यक्रमों की दिशा और दशा में परिवर्तन किया है। जिसके मद्देनजर हर माह की 17 तारीख को होने वाली सिसौली की मासिक पंचायत स्थगित की गई है।
    इसके स्थान पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 23 दिसंबर को सिसौली के किसान भवन में युवा संवाद कार्यक्रम होगा। जिसमें सर्वखाप पंचायत में लिए गए निर्णय पर युवाओं से सीधी बात होगी। नशा त्यागने और शिक्षा व खेलों पर ध्यान देने और बुजुर्गों का सम्मान करने आदि मसलों पर युवाओं को संदेश दिया जाएगा। इसके साथ ही किसानों के विभिन्न मसलों को लेकर भी बातचीत होगी।

    दो सत्रों में होगा कार्यक्रम

    कार्यक्रम दो सत्रों में चलेगा जिसमें युवाओं और किसानों से विभिन्न फसलों पर चिंतन-मंथन किया जाएगा। कार्यक्रम में भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में युवाओं को चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चलने का आह्वान किया जाएगा। इसके साथ ही भाकियू संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की ओर से समाज हित में किए गए कार्यों को विस्तार से बताया जाएगा।
    वहीं आगामी किसान आंदोलन को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी।

    कार्यक्रम में इस बात की समीक्षा भी होगी की मृत्युभोज और दहेज को लेकर समाज में कितनी जागृति आई है। बीते दिनों दहेज की रकम लौटाने वाले युवाओं को कार्यक्रम में सम्मानित भी किया जा सकता है।
    भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने युवा संवाद कार्यक्रम के लिए पदाधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय जिलाध्यक्ष नवीन राठी ने बताया कि दिसंबर माह की मासिक बैठक में परिवर्तन किया गया है।
    यह कार्यक्रम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान भवन सिसौली में युवा संवाद के रूप में होगा। जिसमें युवाओं की सहभागिता, संकल्प और मार्गदर्शन पर फोकस रहेगा। आगामी आंदोलन में युवाओं की भूमिका रेखांकित की जाएगी।