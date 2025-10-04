Language
    छुट्टी पर आए जम्मू-कश्मीर में तैनात फौजी पर फायरिंग, जान बचाने को पड़ोसी के घर में घुसे तो वहां भी पहुंच गए आरोपित

    By Anuj Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:38 PM (IST)

    Meerut News मेरठ के कुराली गांव में एक फौजी पर कार सवार युवकों ने फायरिंग की जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। फौजी विपिन चौहान छुट्टी पर घर आए हैं उन्होंने पड़ोसियों के घर में घुसकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।

    घर के बाहर खड़े फौजी पर कार सवार बदमाशों ने की फायरिंग (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण, जानी खुर्द, मेरठ। कुराली गांव में घर के बाहर खड़े फौजी पर कार सवार दो युवकों ने फायरिंग की। फौजी ने पड़ोसी के घर में घुसकर जान बचाई। लोगों को आता देख हमलावर भाग गए। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। घटना के बाद परिवार के लोग दहशत में हैं।

    कुराली गांव निवासी विपिन चौहान पुत्र वीरेंद्र चौहान ने बताया कि वह फौजी है। उनकी तैनाती जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में है। गत 15 सितंबर को वह अपनी मां सीमा का देहांत होने के कारण छुट्टी पर आए हुए थे। शुक्रवार देर शाम वह बीमार पत्नी को मेरठ में चिकित्सक को दिखाकर घर पहुंचे थे। इसके बाद घर से बाहर आए तो स्विफ्ट कार सवार गांव के दो युवक वहां पहुंचे और उन पर फायरिंग कर दी। उन्होंने पड़ोसी चमन के घर में घुसकर जान बचाई।

    आरोप है कि कार सवार युवकों ने चमन के घर में घुसकर भी फायरिंग की। गोलियों की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपित युवक भाग निकले। ग्रामीणों ने पीछा किया लेकिन युवक हाथ नहीं लगे। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी महेश राठौर पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस पीड़ित फौजी से घटना की जानकारी लेकर युवकों की तलाश में जुट गई है। सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि पीड़ित से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपितों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।

    फांसी पर लटका मिला आठवीं के छात्र का शव

    जागरण संवाददाता, मेरठ। टीपीनगर थानाक्षेत्र के त्रिवेणी एन्क्लेव में शुक्रवार शाम को कक्षा आठ के छात्र का शव फंदे पर लटका मिला। त्रिवेणी एन्क्लेव निवासी धर्मेंद्र सैनी ने बताया कि वह विकास भवन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। उनका 13 वर्षीय बेटा अधिराज कक्षा आठ में पढ़ता है। शुक्रवार को वह ड्यूटी पर गए थे। उनकी पत्नी प्रतिभा करीब चार बजे अधिराज और छोटे बेटे को घर पर छोड़कर गेट का ताला लगाकर चिकित्सक के यहां दवाई लेने चली गई थी।

    करीब डेढ़ घंटे बाद लौटी तो अधिराज घर में नहीं दिखाई दिया। वह ऊपर के कमरे में गई तो अधिराज रस्सी के फंदे पर लटका था। यह नजारा देख प्रतिभा की चीख निकल गई। उसे फंदे से उतारकर सिरोही नर्सिंग होम ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव मर्चरी भेज दिया।