छुट्टी पर आए जम्मू-कश्मीर में तैनात फौजी पर फायरिंग, जान बचाने को पड़ोसी के घर में घुसे तो वहां भी पहुंच गए आरोपित

Meerut News मेरठ के कुराली गांव में एक फौजी पर कार सवार युवकों ने फायरिंग की जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। फौजी विपिन चौहान छुट्टी पर घर आए हैं उन्होंने पड़ोसियों के घर में घुसकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।

संवाद सूत्र, जागरण, जानी खुर्द, मेरठ। कुराली गांव में घर के बाहर खड़े फौजी पर कार सवार दो युवकों ने फायरिंग की। फौजी ने पड़ोसी के घर में घुसकर जान बचाई। लोगों को आता देख हमलावर भाग गए। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। घटना के बाद परिवार के लोग दहशत में हैं।

कुराली गांव निवासी विपिन चौहान पुत्र वीरेंद्र चौहान ने बताया कि वह फौजी है। उनकी तैनाती जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में है। गत 15 सितंबर को वह अपनी मां सीमा का देहांत होने के कारण छुट्टी पर आए हुए थे। शुक्रवार देर शाम वह बीमार पत्नी को मेरठ में चिकित्सक को दिखाकर घर पहुंचे थे। इसके बाद घर से बाहर आए तो स्विफ्ट कार सवार गांव के दो युवक वहां पहुंचे और उन पर फायरिंग कर दी। उन्होंने पड़ोसी चमन के घर में घुसकर जान बचाई।

आरोप है कि कार सवार युवकों ने चमन के घर में घुसकर भी फायरिंग की। गोलियों की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपित युवक भाग निकले। ग्रामीणों ने पीछा किया लेकिन युवक हाथ नहीं लगे। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी महेश राठौर पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस पीड़ित फौजी से घटना की जानकारी लेकर युवकों की तलाश में जुट गई है। सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि पीड़ित से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपितों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।

