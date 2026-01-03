मेरठ का सोहराब गेट बस अड्डा लोहिया नगर ले जाने की तैयारी, होली तक किया जाना है यह काम
Meerut News: मेरठ का सोहराब गेट बस अड्डा लोहियानगर में बिजली उपकेंद्र के पास अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। मेरठ विकास प्राधिकरण और उप्र परिवह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। सोहराब गेट डिपो को लोहियानगर में बिजली उपकेंद्र के पास पड़ी खाली जगह में स्थानांतरित किया जाएगा। मेरठ विकास प्राधिकारण और उप्र परिवहन निगम के बीच इस संबंध में सहमति बन गई है।
लगभग दो एकड़ भूमि मेडा से किराए पर ली जाएगी। होली तक बस अड्डे को स्थानांतरित करने की योजना है। सोहराब गेट बस अड्डे का 80 करोड़ की लागत से पीपीपी माडल के तहत विकसित किया जाना है। कार्यदायी संस्था का चयन हो गया है। सोहराब गेट में खड़े 60 पेड़ भी काट दिए गए हैं।
सोहराब गेट बस अड्डे के विकसित करने का ठेका एआरटी कांस्ट्रक्शन को दिया गया है। यहां शापिंग कांप्लेक्स, उच्च स्तीय सुविधाओं से लैस प्रतीक्षालय, शौचालय, पार्किंग आदि सुविधाएं होंगी। बस अड्डे के मानचित्र में संशोधन करते हुए यहां पर 100 बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी निर्मित किया जाएगा।
निर्माण में लगभग दो वर्ष का समय लगेगा। इसके लिए सोहराब गेट बस अड्डे को स्थानांतरित करने के कई विकल्पों की तलाश की गई थी। अब लोहियानगर में स्थानांतरित करने पर मोहर लग गई है। बिजली बंबा बाइपास से कुछ दूरी पर 17,109 वर्गमीटर भूमि मेडा से किराए पर ली जाएगी। इसका किराया लगभग 12.11 लाख रुपये प्रति वर्ष होगा।
क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप नायक ने बताया कि लोहिया नगर में सोहराब गेट बस अड्डे को अस्थायी रूप से शिफ्ट करने के लिए जल्द ही वहां पर यात्री शेड और अन्य जरूरी निर्माण कार्य आरंभ किए जाएंगे। दो माह में कार्य पूरा कर बस अड्डे को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
