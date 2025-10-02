Meerut: डांडिया रास 2025 ने शहर को उत्सव की ऊर्जा से किया सराबोर, छड़ियों ने आपस में टकराकर रचा ताल का नया संसार

Meerut News मेरठ में दैनिक जागरण द्वारा आयोजित डांडिया रास 2025 में गायिका अमृता नायक के स्वरों ने समां बांध दिया। साकेत स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित कार्यक्रम में रंग-बिरंगे परिधानों और डांडिया की खनक ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और गरबा नृत्य ने उत्सव का माहौल बना दिया जिसमें युवाओं और बड़ों ने समान उत्साह से भाग लिया। विजेताओं को सम्मानित किया गया।

जागरण संवाददाता, मेरठ। झिलमिल रोशनी, रंग-बिरंगे परिधान और ताल से बंधा नृत्य, हर दृश्य जीवंत चित्रकला की तरह उतर आया था। गायिका अमृता नायक के स्वर जैसे ही गूंजे, डांडिया की छड़ियां आपस में टकराकर ताल का नया संसार रचने लगीं।

नवरात्र की पावन बेला में बुधवार की शाम दैनिक जागरण की ओर से आयोजित डांडिया रास 2025 ने शहर को उत्सव की ऊर्जा से सराबोर कर दिया। दैनिक जागरण एवं केएल इंटरनेशनल स्कूल की प्रस्तुति मिराज डांडिया रास-2025 का दीप जलाकर उद्घाटन करते राज्यसभा सदस्य डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, साथ में डीएम वीके सिंह, एसएसपी विपिन ताडा, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, भाजपा के महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति राजीव त्यागी व व्यापारी नेता नीरज मित्तल मौजूद रहे l जागरण

साकेत स्पोर्ट्स क्लब के मैदान में रंग-बिरंगे घाघरे घूमते हुए घेरे बना रहे थे जिन पर पड़ती रोशनी इंद्रधनुष सी झलक रही थी। ताल पर थिरकते कदम, डांडिया की ठक-ठक और तालियों की गूंज ने ऐसा वातावरण बनाया जिसमें हर कोई खिंचकर शामिल हो गया। गरबा के घेरे में घूमती कतारें, लहराते दुपट्टे और झूमते पांव एक अद्भुत लय का संगम रच रहे थे।

उत्सव में केवल युवाओं का ही नहीं बड़ों का भी समान उत्साह दिखा। परिवार एक-दूसरे के साथ नृत्य करते हुए स्मृति बना रहे थे। हर कदम में आनंद, हर ताल में उमंग और हर मुस्कान में अपनापन झलक रहा था। जब संगीत और भक्ति साथ चलते हैं तो वह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक साधना बन जाते हैं। अमृता नायक की मधुर आवाज, दर्शकों का उत्साह और नृत्य की उमंग ने मिलकर ऐसी रात रची जिसमें केवल संगीत ही नहीं बल्कि पूरे शहर की धड़कनें गूंज रही थीं।

अमृता का साथ दिया गायक सार्थक ने वहीं एंकर फैरी ने वातावरण को शानदार बनाया। मंच पर गरबा ट्रूप डांस स्पिरिट की टीम ने नृत्य का तरंग मोड़ा तो वहीं इससे पूर्व विभिन्न संस्थानों की छात्राओं ने प्रस्तुति दी। इसमें संगीतायीन इंस्टीट्यूट आफ परफार्मिंग आर्ट्स, रंगमंच स्पंदन टीम, माधुरी मिश्रा डांस एकेडमी, वैष्णवी डांस एकेडमी व बीट्स आफ डांस शामिल रहे। च्वाइस इवेंट्स से शिव सिमरा का सहयोग रहा।

14 भाषाओं में गायन का जादू बिखेर चुकी हैं अमृता अमृता नायक ने 14 भाषा व बोली में गायन का जादू बिखेर चुकी हैं। दक्षिण भारतीय सिनेमा और उड़िया के विभिन्न एलबम और फिल्म आदि मिलाकर 500 से अधिक गाने गा चुकी हैं। विभिन्न शहरों में लाइव प्रस्तुति में बड़ी संख्या में श्रोता पहुंचते हैं। कुछ समय पहले जुबिन नौटियाल के साथ गाया गाना हम नवां मेरे काफी लोकप्रिय हुआ। यह कवर वर्जन था। जावेद अली के साथ गाना तुम तक भी खूब सुना गया। उड़ीसा निवासी अमृता गायन के साथ ही आइटी कंपनी में भी सेवा दे रही हैं।