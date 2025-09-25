Language
    Murder in Meerut : इतनी सी बात पर पेंटर ने कर दी गार्ड की ईंट से कूचकर हत्या और अपने घर चला गया

    By sushil kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 06:05 AM (IST)

    Meerut News मेरठ में नशे में धुत सुरक्षा गार्ड की ईंट से वार कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुताई मिस्त्री राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है। विवाद सड़क पर लेटने को लेकर हुआ था जिसके बाद राजेश ने ईंट से वार कर भगवान दास की हत्या कर दी।

    गार्ड की ईंट से कुचलकर हत्या, आरोपित गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, मेरठ। सुरक्षा गार्ड की सदर में हनुमान मूर्ति के पास ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने हत्यारोपित पेंटर को गिरफ्तार कर लिया। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार को सौंप दिया। अधिक नशा होने पर गार्ड सड़क किनारे लेट गया था, जहां दोनों में कहासुनी हो गई थी।

    सदर बाजार थाने के रजबन निवासी 65 वर्षीय भगवान दास आबूलेन पर काफी दिनों से सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था। थाना प्रभारी मुनेश शर्मा के मुताबिक, गार्ड ने मंगलवार को फव्वारा चौक पर भगवान दास ने दो अन्य साथियों के संग ड्यूटी थी। रात को भगवान दास ने ज्यादा शराब पी ली थी। इसके बाद रात करीब एक बजे नशा अधिक होने पर साइकिल पर वह फव्वारा चौक से घर के लिए निकला। हनुमान मूर्ति के आगे साइकिल नहीं चल पाई तो वहीं खड़ी कर कपड़ा डालकर लेट गया।

    इसका रजबन निवासी राजेश कुमार ने विरोध किया। राजेश मूलरूप से हरदोई का निवासी है, जो पिछले दस सालों से रजबन में रहकर पुताई करता है। राजेश के विरोध करने पर दोनों में कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ा कि मारपीट शुरू हो गई। राजेश ने ईंट उठाकर भगवान दास के सिर पर कई वार कर दिए।

    खून से लथपथ भगवान दास सड़क पर गिरते ही मर गया। उसके बाद राजेश ने शव को रजबन पेट्रोल पंप की ओर थोड़ा खींचकर छोड़ दिया और घर लौट गया। रात करीब दो बजे शव देख सुरक्षा गार्डों ने पुलिस को जानकारी दी। रात में ही शव की पहचान करने के बाद फुटेज के आधार पर हत्यारोपित राजेश की जानकारी ली। भगवान दास के बेटे की तरफ से गैर इरादातन हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपित गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पोस्टमार्टम कराकर शव परिवार को सौंप दिया है।

    डिप्टी एसपी कैंट नवीना शुक्ला ने बताया कि पेंटर और सुरक्षा गार्ड में मामूली विवाद इतना बढ़ गया। पेंटर ने गार्ड के सिर पर ईंट से वारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपित को गिरफ्तार कर लिया है।