बैंक से न लोन मिला और न नौकरी, दो युवकों से हो गई लाखों की ठगी, आरोपितों में SBI की महिला कर्मी भी शामिल, मुकदमा दर्ज
Meerut News मेरठ के कंकरखेड़ा की एसबीआई शाखा में नौकरी और लोन दिलाने के नाम पर दो युवकों से 5.59 लाख रुपये की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। जीशान नामक पीड़ित युवक ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद कंकरखेड़ा थाने में तीन आरोपितों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।
जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। कंकरखेड़ा की एसबीआइ शाखा में एक युवक की नौकरी लगवाने और दूसरे युवक को लोन दिलवाने के नाम पर 5.59 लाख रुपये की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने एसएसपी दफ्तर पर प्रकरण में ज्ञापन दिया। जिसके बाद कंकरखेड़ा थाने में नौकरी के नाम पर ठगी के आरोप में तीन आरोपितों पर नामजद केस दर्ज हुआ है। आरोपितों में बैंक की एक महिला कर्मचारी भी है। पुलिस आरोपों की जांच पड़ताल में जुट गई है।
लिसाड़ी गेट क्षेत्र में अहमदनगर निवासी जीशान खान पुत्र नफीस अहमद की तहरीर पर कंकरखेड़ा थाने में शुक्रवार को केस दर्ज हुआ है। जिसमें जीशान ने बताया कि कंकरखेड़ा में न्यू गोविंदपुरी निवासी आजाद भारती उर्फ राहुल राणा से उसकी दोस्ती थी। जीशान नौकरी की तलाश में था।
आजाद भारती की पत्नी सुषमा राठी एसबीआइ की कंरकखेड़ा शाखा में कार्यरत है। आरोप है कि आजाद ने जीशान की नौकरी अपनी पत्नी के माध्मय से बैंक में लगवाने का आश्वासन दिया। नौकरी के बदले कुछ रुपये देने की बात जीशान से कही। इसी दौरान जानी क्षेत्र में भोला रोड निवासी शाहनवाज की आजाद भारती से मुलाकात जीशान के माध्यम से हुई थी।
शाहनवाज को बैंक से लोन लेना था। आरोपित दंपती ने दोनों का काम कराने का आश्वासन दिया। जीशान का आरोप है कि शाहनवाज ने 1,59,700 रुपये आजाद को दिए, जबकि जीशान ने तीन लाख रुपये आनलाइन और एक लाख रुपये कैश दिया। उसके बाद न तो लोन मिला और न ही नौकरी। पीड़ित जीशान ने मामले में प्रार्थना पत्र एसएसपी कार्यालय में दी, जिसके आधार पर शुक्रवार को कंकरखेड़ा थाने में आरोपित आरोपित आजाद भारती व सुषमा राठी निवासी गोविंदपुरी और जितेंद्र कुमार के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ। इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि तीनों आरोपितों पर बैंक में नौकरी लगवाने और लोन दिलवाने के नाम पर ठगी के आरोप में नामजद केस दर्ज है। जल्द आगे की कार्रवाई होगी।
