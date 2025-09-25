मेरठ में कारोबारियों ने सराफा बाजार में नहीं खोलीं दुकानें, प्रदर्शन, ASP के आश्वास पर खुला बाजार, लेकिन...

Meerut News मेरठ में बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री को धमकी मिलने पर गुरुवार सुबह व्यापारियों ने बाजार बंद कर प्रदर्शन किया। सराफा बाजार के महादेव मंदिर में व्यापारियों ने बैठक की जिसमें पुलिस की उदासीनता पर आक्रोश जताया गया। एएसपी और सिटी मजिस्ट्रेट ने व्यापारियों को शांत किया और सुरक्षा का आश्वासन दिया।

जागरण संवाददाता, मेरठ। मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री को धमकी देने के मामले में पुलिस की उदासीनता और बाकी आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने से गुस्साए सर्राफा कारोबारियों ने गुरुवार को बाजार बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया। सराफा बाजार के महादेव मंदिर में उन्होंने बैठक की। सूचना पर पहुंचे एएसपी अंतरिक्ष जैन व सिटी मजिस्ट्रेट ने समझाकर शांत किया। विजय आनंद अग्रवाल को सुरक्षा और एक ओर आरोपित की गिरफ्तारी के बाद सराफा कारोबारी शांत हुए और बाजार खोला। हालांकि मेरठ बुलियन ट्रेडर्स के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने चेतावनी दी कि यदि सभी मांगें पूरी नहीं हुई तो व्यापारी जोरदार आंदोलन करेंगे।

यह था मामला नौ जुलाई को देहली गेट स्थित सराफा बाजार में निशांत रस्तोगी की चेन गंगा ज्वेलर्स से एक करोड़ रुपये कीमत का सोना चोरी हो गया था। कारीगर नितिन निवासी ईश्वरपुरी ने साथियों संग मिलकर चोरी की थी। पुलिस ने आरोपित को पकड़ लिया था। आरोपित नितिन अपने साथियों संग जमानत पर जेल से आ गया है। बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल ने बताया कि बुधवार दोपहर दो बजे उनके बंधु ज्वेलर्स पर नितिन साथियों के संग पहुंचा और उन्हें धमकी दी। कहा, वह तुम्हारी वजह से ही जेल गया था। शोर मचाने पर आरोपित भाग गया।

आरोप है कि सूचना पर भी देहलीगेट पुलिस नहीं पहुंची। गुरुवार सुबह व्यापारियों की आम सभा बुलाने की घोषणा की गई। एएसपी ने कहा था कि नितिन वर्मा और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

गुरुवार सुबह नहीं खोलीं दुकानें गुरुवार को सुबह से ही सराफा कारोबारियों ने दुकान नहीं खोली। बाजार बंद रखा। आपातकालीन आम सभा मंदिर महादेव, सराफा बाजार के प्रांगण में सुबह दस बजे शुरू हुई। इसमें सराफा बाजार के कारोबारी व सभी व्यापार संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। उन्होंने पुलिस भूमिका की निंदा की। ऐलान किया कि जब तक उनकी तीनों मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक बाजार नहीं खोला जाएगा। सूचना पर एएसपी अंतरिक्ष जैन, सिटी मजिस्ट्रेट और थाना दिल्ली गेट पुलिस के कर्मी सर्राफा कारोबारियो के बीच पहुंचे। एएसपी ने बताया कि एक और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। विजय आनंद को तत्काल सुरक्षा दे दी गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली गेट पुलिस की भूमिका की जांच कर जल्द कार्रवाई की जाएगी।